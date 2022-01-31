Canon объявил результаты за четвертый квартал и за весь 2021 год

Компания Canon опубликовала отчет за четвертый квартал и за весь 2021 финансовый год. Выручка в отчетном квартале оказалась на 1,0% больше, чем в четвертом квартале 2020 года. При этом операционная прибыль уменьшилась на 1,1%, а чистая прибыль увеличилась на 11,6%.

Выручка за 2021 год достигла 30,551 млрд. долларов, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 11,2%. Операционная прибыль выросла на 155,0%, до 2,451 млрд. долларов. Чистая прибыль после уплаты налогов в 2021 году составила 2,632 млрд. долларов (рост на 132,4%).

Отмечается постепенное восстановление мировой экономки по мере снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. К отрицательным факторам компания относит производственные сложности в связи с продолжающейся пандемией, нехватку микросхем и нарушение нормальной работы цепочек поставок.

Спрос на многофункциональные устройства продолжил восстанавливаться, на лазерные принтеры, струйные принтеры для домашнего использования, цифровые камеры (в основном беззеркальные) «оставался стабильным». В сегменте оборудования для полупроводникового производства наблюдался рост.