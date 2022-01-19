Canon EOS R5 С: полнокадровая камера с поддержкой внутренней видеозаписи в формате 8K RAW

Компания Canon сегодня представила многофункциональную гибридную камеру EOS R5 C. Новинка объединила в себе функции профессиональных кинокамер Cinema EOS с возможностями фотосъемки системы EOS R. В камере используются полнокадровый CMOS-датчик, процессор DIGIC X и байонет RF.

Canon EOS R5 С стала первой камерой в семействе Cinema EOS, которая поддерживает внутреннюю видеозапись в формате 8K RAW с частотой 30 к/с. При работе от внешнего источника питания кадровая частота повышается до 60 к/с. Это позволяет добиться высокой четкости и дает значительные возможности для постобработки и цветокоррекции. Благодаря встроенной системе активного охлаждения снимать в разрешении 8K можно несколько часов подряд. Возможна съемка видео 4K с частотой кадров до 120 к/с.

Камера имеет поддержку HDR с перекодированием PQ и HLG, а также гаммы Canon Log 3. Система Dual Pixel CMOS AF обеспечивает автофокусировку по глазам, а также интеллектуальное слежение и распознавание объектов в кадре (функция EOS iTR AF X). Электронная система стабилизации с координированным управлением работает совместно с оптической стабилизацией в объективах и позволяет нейтрализовать дрожание при съемке с рук и получить плавное и четкое видео.

В камере установлен полнокадровый датчик изображения разрешением 45 Мп и процессор DIGIC X. Скорость серийной съемки достигает 20 к/с. Максимальное значение светочувствительности равно ISO 51 200. Есть также возможность съемки в формате HEIF с глубиной цвета 10 бит и HDR. Встроенный таймер позволяет снимать интервальное видео высокого разрешения. Камера поддерживает внутреннюю запись в формате Cinema RAW Light с высокой четкостью, глубиной цвета 12 бит, широким динамическим диапазоном и большим цветовым охватом. Наряду с этим форматом EOS R5 C поддерживает формат Canon XF-AVC 10 бит со скоростью передачи данных 810 Мбит/с и гибким выбором настроек MP4. В зависимости от требований съемки и производственного процесса возможна съемка с сохранением в одной из трех новых разновидностей формата RAW: RAW HQ (высокое качество), RAW ST (стандартное качество) и RAW LT (облегченный файл).

EOS R5 С оснащена слотами CFexpress 2.0 Type B и UHS-II SD, а также многофункциональным разъемом для подключения и питания принадлежностей для съемки, включая стереофонический микрофон Canon DM-E1D, вспышку Canon Speedlight 470EX-AI и микрофонный XLR-адаптер TASCAM CA-XLR2d. Есть разъем ввода/вывода временного кода для интеграции с профессиональными многокамерными системами.

В камере предусмотрено два отдельных меню для фото- и видеосъемки, которые воспроизводят интерфейсы систем EOS R и Cinema EOS соответственно. Трехпозиционный диск управления позволяет переключаться между режимами видео- и фотосъемки и менять необходимые настройки. Новинка оснащена электронным 0,5-дюймовым OLED-видоискателем высокого разрешения (5,76 млн. точек) и точечно-матричным дисплеем для быстрой проверки настроек камеры, а также 3,2-дюймовым поворотным ЖК-дисплеем. Вес камеры составляет всего 680 гр. Это самая компактная и легкая камера семейства Cinema EOS. Корпус из магниевого сплава обеспечивает защиту от механических воздействий, пыли и влаги.

Canon EOS R5 C поступит в продажу в марте по цене 4499 долларов.