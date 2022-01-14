Canalys: мировые продажи ПК и ноутбуков в 2021 году увеличились на 14,6%

Исследовательская компания Canalys опубликовала результаты исследования мирового рынка компьютеров в 2021 году. Согласно отчету, мировые поставки системных блоков, ноутбуков и моноблоков выросли на 14,6% до 341 млн. единиц. Годом ранее было продано 297 млн. вычислительных устройств. Поставки ноутбуков выросли на 16% до 275 млн., десктопных компьютеров — на 7% до 66 млн. единиц.

Эксперты отмечают, что рынок мог вырасти еще сильнее, но этому помешал дефицит комплектующих. Острую нехватку зафиксировали среди видеокарт, высокопроизводительных SSD-накопителей и микроконтроллеров.

В топ-5 производителей ПК вошли Lenovo, HP, Dell, Apple и Acer. Ведущие производители увеличивали поставки в течение года, но по темпам роста всех опередила компания Apple, продемонстрировав один из самых успешных четвертых кварталов — на это, вероятно, повлиял запуск MacBook Pro.

Ожидается, что в 2022 году рынок сохранит темпы роста.