Bugatti представила свой первый электросамокат

Компания Bugatti представила свое первое электрическое транспортное средство. Им оказался электросамокат премиум-класса, разработанный совместно с американским производителем аксессуаров для мобильных устройств Bytech Intermational.

Электросамокат выполнен в стиле Bugatti с обтекаемым корпусом, а также доступен в трех фирменных цветах марки: насыщенном синем, черном и серебристом «металлике».

Компактный самокат оборудован электромотором мощностью 700 Вт, позволяющий разгоняться транспортному средству до 29 км/ч. Производитель также предусмотрел возможность установки городского режима езды с ограничением в 15 и 19 км/ч для соблюдения требований законодательства в отдельных регионах.

Вес электросамоката, корпус которого выполнен из магниевого сплава, составляет 15,8 кг. На нем может передвигаться пользователь весом до 110 кг. Заявленный запас хода на одном заряде АКБ — до 35 км. Полная зарядка АКБ от обычной бытовой розетки занимает около четырех часов.

Новинка оснащена дисплеем, выполняющим роль бортового компьютера, LED-фарой и габаритными огнями, а также дополнительной декоративной подсветкой. Кроме того, самокат оснащен задним фонарем, проецирующим логотип компании на асфальт и подножкой.

Стоимость пока не известна.