31.01.2022

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BOE показала самый быстрый в мире игровой монитор с частотой обновления 500 Hz

BOE

Китайская компания BOE продемонстрировала самый быстрый в мире игровой монитор. Частота обновления представленной панели достигает 500 Hz. В настоящее время игровые мониторы, доступные на коммерческом рынке, обладают частотой обновления до 360 Hz.

27-дюймовый монитор имеет разрешение Full HD, время отклика составляет 1 мс. Заявлены поддержка восьмибитной глубины цвета и восемь линий eDP. Другие технические характеристики пока не раскрываются. Отмечается, что для реализации всех возможностей такого дисплея потребуется соответствующее оборудование.

Пока что продемонстрированная панель существует только в виде прототипа. Информации о сроках ее возможного появления на рынке нет.

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