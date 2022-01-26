Bloomberg: Nvidia собирается отказаться от покупки Arm

Компания Nvidia собирается отказаться от покупки разработчика мобильных процессоров Arm за 40 млрд. долларов, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Как утверждается, сделку не удастся совершить из-за невозможности получить все необходимые одобрения. Против сделки выступили Федеральная торговая комиссия США и регулирующие органы Великобритании и Евросоюза. По имеющейся информации, в Китае тоже не в восторге от возможности такого развития событий.

Регуляторы опасаются, что после поглощения Arm компания Nvidia закроет доступ к ее разработкам другим компаниям. Поэтому против сделки выступили и ряд компаний, которые одновременно являлись клиентами Arm и Nvidia, либо конкурентами обеих — Qualcomm, Microsoft, Intel и Amazon.

Японский холдинг SoftBank, владеющий сейчас Arm , в случае развала сделки с Nvidia будет вынужден выводить акции Arm на публичное размещение (IPO). До 2016 года Arm как раз и была публичной компанией, пока ее не купил SoftBank за 32 млрд. долларов.

Публично представители Nvidia и SoftBank подобное отрицают, настаивая на продолжении работы по сделке. Оглашение решения по сделке назначено на 25 мая. Отметим, что на фоне этой информации, курс акций Nvidia по итогам торгов снизился на 4,48%.