Bloomberg назвал дату презентации iPhone SE 3

Журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) опубликовал информацию о возможных сроках выпуска нового iPhone SE 3. По данным источника, купертиновцы проведут первое виртуальное мероприятие этого года весной — в марте или апреле. Именно на нем должна быть представлена новая модель смартфона.

Согласно утечкам, iPhone SE 3 получит точно такой же дизайн, как у текущей модели. Смартфон будет иметь 4,7-дюймовый LCD-дисплей и сканер отпечатков пальцев Touch ID, встроенный в кнопку Home. За работу устройства должен отвечать новый процессор Apple A15 Bionic.

По словам Гурмана, вместе с iPhone SE третьего поколения (возможно, он будет называться iPhone SE Plus) компания Apple может представить новый 27-дюймовый iMac, а также обновленную серию Mac mini на базе производительных ARM-процессоров M1 Pro и M1 Max.