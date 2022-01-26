Bloomberg: Activision выпустит как минимум еще 3 части Call of Duty на PlayStation

Джейсон Шрайер (Jason Schreier) из Bloomberg со ссылкой на четырех информаторов сообщил, что франшиза Call of Duty останется на PlayStation как минимум до 2024 года. Activision обязана по контракту с Sony обязана выпустить еще несколько частей Call of Duty на PS.

Речь идет о полноценных частях Call of Duty, которые выйдут в 2022 и 2023 годах (от Infinity Ward и Treyarch соответственно), а также Warzone 2, которая, по словам Шрайера, запланирована на 2023 год. Договор между Activision и Sony по поводу франшизы заключили еще до того, как стало известно о намерении компании Microsoft купить Activision Blizzard. По словам инсайдера Тома Хендерсона, Warzone 2 будет полностью новой игрой, без интеграции со старыми частями Call of Duty. Релиз — только на ПК, PS5 и Xbox Series.

Информация Шрайера сходится с тем, что ранее сказал гендиректор Microsoft Gaming Фил Спенсер: компания собирается «следовать всем уже существующим соглашениям и после приобретения Activision». Кроме того, по словам Спенсера, Call of Duty «хотят оставить на PlayStation». Точных дальнейших планов на данный момент нет. Окончательные решения примут уже после того, как произойдет слияние — к лету 2023 года.