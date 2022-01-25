Азербайджанские телеканалы, транслируемые через спутник Azerspace-1, начнут вещание в формате HD

Азербайджанские телеканалы, транслируемые через спутник Azerspace-1, с 28 января будут транслироваться в формате HD (High Definition). Этот процесс будет осуществляться в соответствии с совместным соглашением между «Azərkosmos», Национального Совета по Телевидению и Радио, Производственного объединения «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь» и Государственного управления радиочастот с целью улучшения качества изображения местных телеканалов.

В связи с переходом на новый формат до 28 января местные телеканалы смогут привести свою инфраструктуру и частоты вещания в качество HD. Технология вещания будет переведена с метода сжатия MPEG-2 на метод сжатия MPEG-4. Местные телеканалы будут транслироваться в формате HD через спутник Azerspace-1 на частоте 11175/H/30000.