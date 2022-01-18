«Азербайджанские Авиалинии» представляют новую программу лояльности Azal Club

Национальный авиаперевозчик Азербайджана — AZAL объявляет о запуске новой программы лояльности «Azal Club». «Azal Club» — это бесплатная виртуальная карта лояльности, позволяющая копить бонусные мили при совершении покупок в розничной сети магазинов, а также в центрах по оказанию услуг различных видов.

Партнерская сеть также включает в себя популярные рестораны, отели, магазины одежды, аксессуаров, парфюмерии, развлекательные центры и предложения от различных онлайн сайтов как Booking.com, Rentalcars.com и т.д. В перспективе «Azal Club» расширит географию партнерской сети. К ней будут подключаться различные партнеры в городах и странах, в которые «Азербайджанские Авиалинии» выполняют регулярные рейсы.

Накопленные в рамках новой программы лояльности мили можно будет обменивать на билеты азербайджанских авиаперевозчиков — AZAL и Buta Airways. При обмене бонусных милей на авиабилет не будет взиматься комиссия, он не будет облагаться налогами, сборами и ограничиваться местами при приобретении. Также пользователи «Azal Club» смогут переводить заработанные бонусные мили в приложении непосредственно на счет участника AZAL-Miles или обменивать бонусные мили на различные товары и услуги.

«Azal Club» будет обеспечивать постоянную маркетинговую поддержку и продвижение бренда партнера. Следует отметить, что более 200 тысяч пользователей программы AZAL-Miles уже являются частью потенциальной клиентской базы. Для подключения к партнерской сети нужно отправить заявку по электронной почте [email protected].

Регистрацию в программе в качестве участника можно пройти через мобильное приложение «Azal Club», функционирующего на мобильных устройствах с операционными системами:

Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=az.azalclub)

и iOS (https://apps.apple.com/az/app/azal-club/id1459851221).

Здесь же участники смогут отслеживать текущий баланс, а также ознакомиться с полным списком партнеров, их акциями и предложениями.

За дополнительной информацией о программе «Azal Club» обращайтесь по телефону *2002, по электронной почте [email protected], или на официальный сайт — www.azalclub.az.