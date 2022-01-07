ASUS ROG Rapture GT-AXE 16000: игровой четырехдиапазонный роутер с Wi-Fi 6E

Компания ASUS в ходе выставки CES 2022 представила свой первый игровой четырехдиапазонный маршрутизатор ROG Rapture GT-AXE 16000, поддерживающий стандарт Wi-Fi 6E. Новинка выполнена в агрессивном дизайне с восемью внешними антеннами. В верхней части корпуса предусмотрена многоцветная подсветка.

Маршрутизатор предлагает подключение по каналам 2,4 GHz, 5 GHz (две полосы) и 6 GHz. Полосы 5 GHz и 6 GHz обеспечивают максимальную скорость передачи данных 4804 Мбит/с, а 2,4 GHz — 1148 Мбит/с. Совокупная пропускная способность — 16 Гбит/с (в реальности конечно будет ниже).

Роутер работает на 4-ядерном 64-битном процессоре с тактовой частотой 2,0 GHz и имеет 1 Gb оперативной памяти стандарта DDR4. Функция Game Boost позволяет настроить приоритеты для игрового трафика одним щелчком переключателя. Также имеется интегрированный VPN и технология ASUS AiMesh.

Маршрутизатор также обеспечивает гибкие возможности в плане проводных подключений: есть два скоростных LAN-порта (10 Гбит/с) и четыре LAN (1 Гбит/с). Порт WAN рассчитан на 2,5 Гбит/с. Упомянуты также два порта USB.

Цена ASUS ROG Rapture GT-AXE 16 000 составит 649 долларов, в продажу маршрутизатор поступит в первом квартале этого года. Также компания анонсировала модель попроще — ROG Rapture GT-AX 11 000 Pro. Цена — 499 долларов.