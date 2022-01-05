ASUS ROG Flow Z13: мощный игровой планшет на Intel Alder Lake и с поддержкой внешних видеокарт

На выставке Consumer Electronics Show 2022 (CES) компания Asus представила самый мощный в мире игровой планшет Asus ROG Flow Z13. По своим характеристикам он не уступает высокопроизводительному ноутбуку (предусмотрена подключаемая клавиатура).

Asus ROG Flow Z13 оснащен 13,4-дюймовым дисплеем разрешением 4K, соотношением сторон 16:10 и частотой 60 Hz. Покупателям будет предложен вариант разрешением Full HD с частотой обновления 120 Hz. Пиковая яркость дисплея в каждом случае заявлена на уровне 500 кд/м2. Оба варианта сенсорного экрана поддерживают Dolby Vision и стилусы. Дисплеи защищены стеклом Gorilla Glass, а точность цветопередачи подтверждена Pantone.

Устройство оснащается новейшими процессорами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake), вплоть до 14-ядерного Core i9-12900H и дискретным графическим ускорителем GeForce RTX 3050 Ti. Планшет комплектуется до 16 Gb оперативной памятью DDR5 и твердотельным NVMe-накопителем объемом до 1 Tb. Кроме того, Asus предлагает специальную док-станцию ROG XG Mobile с внешней видеокартой. Производитель предлагает в составе ROG XG Mobile ускорители вплоть до GeForce RTX 3080. Показатель энергопотребления внешней графической подсистемы не указывается.

Отмечается, что компания серьезно поработала над системой охлаждения ROG Flow Z13. Внутри планшета используется испарительная камера, покрывающую 44% площади всей материнской платы устройства. Также заявляется об использовании жидкого металла в качестве термоинтерфейса, который передает тепло от компонентов к системе охлаждения.

В оснащение планшета входят поддержка беспроводного стандарта Wi-Fi 6E, разъемы USB Type-A, Type-C, HDMI, слот для карт памяти microSD класса UHS-II и разъем для наушников. Новинка оснащена батарей емкостью 56 Вт·ч и поддерживает быструю зарядку через USB Type-C. Устройство работает под управлением операционной системы Windows.

Asus ROG Flow Z13 будет доступен для покупки в первой половине этого года, цена пока не сообщается.