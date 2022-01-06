ASUS обновила игровые ноутбуки ROG Strix Scar 15 и Scar 17

В рамках выставки CES 2022 компания ASUS представила обновленные игровые ноутбуки ROG Strix Scar 15 и Scar 17. Новинки получили новейшие процессоры Intel Alder Lake-H и графические ускорители GeForce RTX 30-й серии.

Ноутбуки ASUS ROG Strix Scar 15 и Scar 17 с 15,6- и 17,3-дюймовыми дисплеями соответственно ориентированы на киберспортсменов. На выбор доступны разные виды IPS-матриц со временем отклика не более 3 мс: QHD/240 Hz или Full HD/360 Hz (17″), а также Full HD/300 Hz или QHD/165 Hz (15″). Все новинки поддерживают технологии Adaptive-Sync, Dolby Vision и HDR.

Максимальные версии ноутбуков оснащены процессором Intel Core i9-12900H и дискретной видеокартой GeForce RTX 3080 Ti, дополненным 64 Gb ОЗУ стандарта DDR5 с частотой 4800 MHz. Максимальная вместимость накопителя SSD составляет 2 Tb. В ноутбуках применяется усовершенствованная система охлаждения, в составе которой используются новые вентиляторы с функцией полной остановки, а также термоинтерфейс типа «жидкий металл» Conductonaut Extreme производства компании Thermal Grizzly.

За автономность отвечают аккумуляторы емкостью до 90 Втч, поддерживающие технологию быстрой зарядки через порт USB Type-C (до 100 Вт).

В оснащение ноутбуков также входят адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, клавиатура с подсветкой, порты два USB-A Gen1, один USB-C Gen2 с поддержкой DP 1.4 и USB Power Deliver, один USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, а также 2,5G Ethernet, HDMI 2.1b и комбинированный 3,5-мм разъем. Ноутбуки оснащены панорамной аудиосистемой, представленной четырьмя динамиками с поддержкой технологии пространственного звучания Dolby Atmos и функцией интеллектуального шумоподавления.

В продаже ASUS ROG Strix Scar 15 и Scar 17 (2022) появятся с предустановленной операционной системой Windows 11. Стоимость не названа.