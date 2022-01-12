Assassin’s Creed The Ezio Collection выйдет в феврале на Nintendo Switch

Издательство Ubisoft объявило, что сборник Assassin’s Creed The Ezio Collection выйдет на консоли Nintendo Switch 17 февраля, спустя пять лет после первоначального релиза. Информация об этом размещена на официальном сайте компании.

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В сборник The Ezio Collection входят Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed: Brotherhood и Assassin’s Creed: Revelations, а также короткометражные фильмы Assassin’s Creed: Lineage и Assassin’s Creed: Embers.

Assassin’s Creed II будет доступна на картридже, две остальные игры — в цифровом формате. В версии для Switch будет оптимизированный HUD и тактильный отклик HD-Rumble.

Стоимость пока неизвестна.