Apple запустила конкурс макроснимков для владельцев iPhone 13 Pro и 13 Pro Max

Компания Apple сообщила о проведении конкурса Shot on iPhone в жанре макрофотографии для пользователей смартфонов iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо сделать макроснимок и опубликовать его в Instagram, Twitter или Weibo с хэштегами #ShotoniPhone и #iPhonemacrochallenge, указав при этом, какое конкретно устройство использовалось — iPhone 13 Pro или 13 Pro Max. В качестве альтернативы фотографии в максимальном разрешении можно отправить по электронной почте на адрес [email protected], используя следующий формат названия: «имя_фамилия_macro_модель_iPhone». В теме письма необходимо указать: «Shot on iPhone Macro Challenge Submission». Принимаются отредактированные изображения, включая Apple Photos или стороннее программное обеспечение.

Жюри состоит из экспертов в области фотографии и представителей компании Apple. Десять лучших снимков будут размещены на сайте Apple и примут участие в специализированных выставках. Также сообщается, что фотографии могут быть использованы в цифровых рекламных кампаниях.

Прием заявок на конкурс Apple Shot on iPhone продлится до 17 февраля 2022 года, участвовать в нем могут пользователи в возрасте от 18 лет.