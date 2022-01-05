AMD Ryzen 7 5800X3D: мощный игровой процессор с технологией 3D V-Cache

Компания AMD в рамках выставки CES 2022 представила первый и единственный процессор Ryzen, обладающий новой технологией 3D V-Cache. Модель получила название Ryzen 7 5800X3D. Производитель называет новинку самым быстрым игровым процессором в мире.

Ryzen 7 5800X3D получил кэш третьего уровня – 96 Mb! Он состоит из 32 Mb обычной кэш-памяти и еще дополнительных 64 Mb кэш-памяти (так называемый 3D V-Cache).

Как и у оригинальной модели Ryzen 7 5800X, в составе Ryzen 7 5800X3D используются 8 вычислительных ядер с поддержкой 16 виртуальных потоков. Но частоты у Ryzen 7 5800X3D ниже: 3,4-4,5 GHz против 3,8-4,7 GHz у стандартного Ryzen 7 5800X. Вероятно, это для того, чтобы остаться в рамках теплового пакета 105 Вт. CPU совместим с материнскими платами на чипсетах B450/X470 и B550/X570.

Что касается игровой производительности, AMD отмечает, что Ryzen 7 5800X3D в среднем на 6-8% быстрее флагманского процессора Intel Core i9-12900K (в некоторых задачах – до 17%), а также в среднем на 15% быстрее Ryzen 9 5900X.

В продаже процессор должен появиться весной этого года.