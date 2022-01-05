AMD представила восемь графических ускорителей для ультрабуков серии Radeon RX 6000

На CES 2022 компания AMD представила, помимо бюджетной видеокарты Radeon RX 6500 XT для десктопов, сразу восемь графических ускорителей семейства Radeon для ноутбуков.

Видеокарты серии Radeon RX 6000S ориентированы на ноутбуки с толщиной корпуса до 20 мм. Было представлено три модели — Radeon RX 6600S (4 Gb), RX 6700S (8 Gb) и RX 6800S (8 Gb). Все они стали на 20% тоньше аналогичных мобильных решений М-серии.

Новинки обзавелись 128-битной шиной памяти, эффективная частота которой составляет 14 GHz, а пропускная способность — до 224 ГБ/с. Каждая из моделей имеет 32 Mb «игрового» Infinity Cache. По заверению AMD, Radeon RX 6600S может выдавать до 80 fps в таких играх, как Call of Duty: Black Ops Cold War и Deathloop с высокими настройками графики, а RX 6800S способна выдать уже от 100 fps в тех же играх.

Кроме того, были представлены пять новых моделей мобильных видеокарт M-серии: Radeon RX 6850M XT, RX 6650M XT, RX 6650M, RX 6500M и Radeon RX 6300M. По заверению вендора, производительность XT-версий мобильных GPU выросла до 20% сравнительно с базовыми версиями.

Первые ноутбуки с новыми графическими ускорителями появятся на рынке до конца 1 квартала 2022 года.