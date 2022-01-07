Alienware x14: тонкий и легкий игровой ноутбук с экраном 144 Hz и процессорами Intel Alder Lake

В рамках выставки CES 2022 компания Alienware представила новый компактный игровой ноутбук Alienware x14. Это самый тонкий и легкий игровой ноутбук Alienware. Габариты составляют 262,77 x 321,5 x 14,5 мм, вес – 1,8 кг. Кроме того, новинка предлагает мощную начинку.

Alienware x14 оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой обновления экрана 144 Hz. Яркость составляет 400 кд/м². Имеется поддержка Nvidia G-Sync.

Используется процессоры Intel Core 12-го поколения (до 14-ядерных Core i7) и дискретные видеокарты до NVIDIA GeForce RTX 3060. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет до 32 Gb, емкость скоростного NVMe SSD — до 2 Tb. Есть поддержка функции NVIDIA Advanced Optimus.

Alienware x14 предлагает адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth, два порта Thunderbolt 4, один порт USB 3.2 Gen2 Type-C, Type-A, HDMI 2.1, встроенный слот для карт microSD и 3,5-мм аудиогнездо. Аккумуляторная батарея емкостью 80 Вт ч. Установлена операционная система Windows 11.

Цена ноутбука составляет от 1,499 долларов, поступит в продажу в конце зимы 2022 года.