Alienware представила первый в мире QD-OLED монитор

В рамках выставки потребительской электроники CES 2022, Alienware, дочерняя компания Dell, представила монитор Alienware 34 Curved QD-OLED Gaming Di с изогнутым дисплеем. Производителем дисплейной панели занималась Samsung Display. Главной особенностью новинки стала матрица на квантовых точках с повышенной яркостью, расширенным цветовым диапазоном и высокой четкостью картинки.

Разрешение экрана 34-дюймового монитора составляет 3400 × 1400 пикселей, частота обновления — 175 Hz при подключении по DisplayPort и 100 Hz по HDMI 2.0. Радиус изгиба экрана — 1800R. Время отклика — 0,1 мс по GtG. Монитор имеет 99,3% охвата цветового пространства DCI-P3, широкие углы обзора и коэффициент контрастности 1 000 000:1.

Устройство поддерживает технологию G-Sync Ultimate от Nvidia. Есть режим Creator для настройки гаммы. Набор интерфейсов включает пять портов USB 3.2 Gen 1, два HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.4.

В Alienware заверяют, что OLED-панель получила повышенную защиту от выгорания. В компании предоставят трехлетнюю гарантию на этот тип дефекта. Информация о доступности и цене монитора появится позже в начале 2022 года.