Alienware показала Concept Nyx – «игровой сервер» для дома. Возможность одновременного запуска четырех игр

В преддверии ежегодной выставки CES 2022 Alienware, дочерняя компания Dell, представила «новую концепцию игрового устройства для всей семьи».

Платформа Concept Nyx позволит одновременно запускать и транслировать до четырех компьютерных игр на разные устройства. Например, пользователь какое-то время играл на ноутбуке с подключенным к нему монитором, а после решил продолжить игровую сессию на smart-телевизоре. Сделать это с Concept Nyx очень просто, достаточно просто выбрать нужный экран в приложении и можно продолжать играть. При необходимости можно делить экран, одновременно запуская в отдельных окнах разные игры.

По сути, Concept Nyx это сервер с мощной графической подсистемой. Его главное преимущество заключается в непосредственной близости к пользователю, что существенно снижает задержки и улучшает общую стабильность игрового процесса.

Вся обработка игровых потоков происходит на Concept Nyx, а обычные компьютеры в доме будут выступать в роли игровых устройств так же, как это сейчас происходит с полноценными облачными серверами. Кроме того, такой подход позволяет запускать любые игры на любых компьютерах, независимо от их конфигурации и ОС.

На данном этапе Concept Nyx является лишь концептуальным устройством. Пока Alienware не раскрыла его аппаратные характеристики и ориентировочную цену в случае выхода на рынок.