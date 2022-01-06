Alienware M17 R5: флагманский игровой ноутбук с процессорами AMD Ryzen 6000 серии

В ходе выставки CES 2022 компания Dell представила флагманский игровой ноутбук Alienware M17 R5. Предусмотрено два варианта 17-дюймового дисплея: Full HD с частотой обновления 165 Hz или 360 Hz (поддержка AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC), а также 4K-панель с частотой 120 Hz (AMD FreeSync и AMD SmartAccess Graphics).

Устройство будет доступно покупателям в нескольких модификациях: с процессором AMD Ryzen 7 6800H (4,7 GHz), Ryzen 9 6900HX (4,9 GHz) или топовым Ryzen 9 6980HX (5,0 GHz). За игровые возможности отвечают видеокарта AMD Radeon RX 6850M XT с 12 Gb видеопамяти или более доступная AMD Radeon RX 6700M. Заявлена поддержка фирменных технологий от AMD: SmartShift Max интеллектуально распределяет питание между центральным процессором и графическим ускорителем, SmartAccess Memory позволяет процессору получить доступ ко всему объему памяти видеокарты, а SmartAccess Graphics для повышения производительности перераспределяет нагрузку между встроенной и дискретной графикой. Все технологии направлены на повышение производительности устройства.

Также будут предложены конфигурации с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 30-й серии начиная с модели RTX 3050 Ti.

Ноутбук может быть оснащен 64 Gb оперативной памяти стандарта DDR5-4800 и двумя SSD-накопителями общим объемом до 4 Tb. В качестве опции компания предлагает установку механической клавиатуры на низкопрофильных переключателях CherryMX. Набор интерфейсов: три USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB-C 3.2 Gen 2, один HDMI 2.1, 2.5-гигабитный LAN и 3,5-мм аудиоразъм.

Цена ноутбука Alienware M17 R5 стартует с отметки в 1600 долларов. Старт продаж намечен на весну этого года.