Acer обновил ноутбуки серии Swift X и моноблоки Aspire

Компания Acer на CES 2022 представила обновленные ноутбуки серии Swift X, одна из моделей которой оснащена графическим процессором Intel Arc. Также были представлены обновленные моноблоки Aspire.

Acer Swift X SFX14-51G получил 14-дюймовый дисплей с разрешением 2240 x 1400 пикселей и с соотношением сторон 16:10. Заявлен 100% охват цветовой гаммы sRGB. Яркость — до 400 нит. Ноутбук заключен в алюминиевый корпус толщиной 17,9 мм и весом 1,4 кг. Устройство построено на базе процессора Intel Core 12-го поколения и оборудовано видеокартой NVIDIA Geforce RTX 3050 Ti. Отвод тепла обеспечивается за счет встроенного вентилятора, клавиатуры с воздухозаборником и двойных тепловых трубок.

Acer Swift X SFX16-52G оснащен 16-дюймовым дисплеем разрешением 2560 x 1600 пикселей и аналогично 14-дюймовой модели, имеет соотношение сторон 16:10, 100% охват цветовой гаммы sRGB и яркость до 400 нит. Ноутбук оборудован процессорами Intel Core 12-го поколения и дискретной графикой Intel Arc.

Обе модели предлагают варианты конфигурации с памятью LPDDR5 до 16 Gb и твердотельным накопителем PCIe емкостью до 2 Tb, модули Wi-Fi 6E, два порта USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, два USB 3.2 Gen 1 Type-A и один HDMI 2.0. Есть веб-камера с функцией шумоподавления при видеовызовах и сканер отпечатков пальцев.

Моноблоки Aspire C27 (C27-1751) и C24 (C24-1750) с 27- и 24-дюймовыми экранами соответственно получили процессоры Intel Core i7 12-го поколения, дискретные видеокарты NVIDIA GeForce MX 550, до 64 Gb оперативной памяти DDR4, SSD-накопители объемом 1 Tb и жесткие диски на 2 Tb. Набор интерфейсов включает модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также порт Thunderbolt 4 для двусторонней передачи данных со скоростью до 40 Гбит/с. Моноблоки оснащены 5 Мп веб-камерой с защитной шторкой и двумя микрофонами.

Цены и сроки поступления новинок в продажу будут объявлены производителем позднее.