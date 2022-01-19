13.01.2022

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19-летний хакер из Германии взломал удаленно более 20 электромобилей Tesla

Tesla

Дэвид Коломбо, 19-летний немецкий хакер, удаленно взломал более 20 электромобилей Tesla в 10 странах мира.

По его словам, доступ к функциям авто ему удалось получить из-за того, что владельцы использовали сторонние сервисы и ключи API. У него есть возможность удаленно запустить автомобиль, выключить систему безопасности, открыть двери и окна, запросить точное местоположение, а также просмотреть, присутствует ли водитель внутри Tesla. Коломбо сразу сообщил о произошедшем в компанию.

Дэвид предоставил доказательства инцидента Bloomberg, но попросил не раскрывать деталей, пока команда разработчиков уязвимого приложения не устранит этот баг.

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