Отказоустойчивая сетевая инфраструктура в медицинских учреждениях Азербайджана

Принимая во внимание многолетнюю тенденцию к увеличению численности населения планеты и продолжающуюся второй год пандемию, истощающую системы здравоохранения по всему миру, неудивительно, что существующие инфраструктуры здравоохранения с трудом справляются с огромным объемом тех задач, для решения которых они созданы. Тем более, когда речь заходит о здоровье и жизнях людей, времени на то, чтобы думать о компьютерных сетях, практически не остается. Стоит ли ждать, пока устаревшая IT-инфраструктура начнет влиять на повседневные процессы в медицинских учреждениях?

По мере того, как медицинские организации продолжают подключать к своей цифровой среде все больше медицинских приборов и прочих устройств, начинают проявляться и недостатки существующего порядка вещей. В большинстве наших медицинских учреждений отсутствует такая критически важная часть, необходимая для достижения наилучших результатов в работе здравоохранения, как отказоустойчивая сеть. Сегодня, как никогда ранее, надежное и безопасное сетевое подключение является для каждой медицинской организации тем важным элементом, который способен стереть границы между информационными технологиями, заботой о пациентах и потребностями бизнеса.

Одним их медицинских учреждений в Азербайджане, понимавшим необходимость создания отказоустойчивой сети, являлась медицинская клиника «Sumqayıt Hospital». Реализацией проекта по построению корпоративной сетевой инфраструктуры на базе оборудования Hewlett-Packard Enterprise в этой клинике занималась компания iTech Group. Перед исполнителем были поставлены задачи по обеспечению поддержки мобильных устройств в инфраструктуре клиники, обеспечению возможности единого управления сервисами, повышению производительности персонала за счет цифровизации ряда процессов, а также обеспечению последующей масштабируемости решения. В рамках проекта, сетевая часть которого полностью базировалась на решениях Hewlett-Packard Enterprise и Aruba, также были поставлены и подключены оборудование для контроля доступа, камеры видеонаблюдения и NVR от компании RaySharp, системы физической безопасности от компании Anviz, сетевые принтеры и система телефонии, базирующаяся на DECT-решениях компании SNOM.

— Реализуя этот проект, нам пришлось устранять многочисленные недочеты, сделанные строителями при прокладке кабелей в здании клиники. Это в очередной раз говорит о том, что планирование сетевой инфраструктуры следует осуществлять на стадии проектирования зданий. Хочу также подчеркнуть, что в больницах сегодня используется довольно много беспроводных соединений. И это не только Wi-Fi. Это и DECT-телефония, а также беспроводные подключения в сети LTE операторов мобильной связи. Но тренд движется к тому, чтобы все эти службы и датчики, используемые в новейшем медицинском оборудовании, все-таки переключались на стандартизованное подключение по Wi-Fi. Именно поэтому мы оснастили все помещения клиники возможностью подключения к беспроводной сети, обеспечив шифрование трафика и наладив процесс корпоративной аутентификации, а также авторизацию всех подключенных к сети пользователей и устройств, — говорит директор по развитию бизнеса компании iTech Group Ровшан Акбаров.

Руководство медицинской клиники «Sumqayıt Hospital» прекрасно сформулировало задачи проекта: безопасная локальная сетевая инфраструктура для подключения медицинской и компьютерной техники, полное беспроводное покрытие на всей территории объекта для доступа в интернет как сотрудников учреждения, так посетителей и пациентов. И в результате реализации проекта клиника получила стабильно работающую сетевую инфраструктуру для всех видов медицинского и компьютерного оборудования. Также была построена беспроводная сеть для сотрудников и пациентов.

— Курс на построение отказоустойчивой сети взял и медицинский центр «Zahra Clinic», где в список используемых в сетевой инфраструктуре устройств вошло коммутационное оборудование Hewlett-Packard Enterprise. В этом медицинском учреждении также прекрасно понимали необходимость в построении грамотной системы физической безопасности, остановив свой выбор на предложенном нами комплексном решении от компании Anviz и системах видеонаблюдения RaySharp. Система IP-телефонии в «Zahra Clinic», как и в медицинском центре «Sağlam Aile», где данная система поддерживает и жизненно необходимые функции call-центра, была реализована вместе с нашим давним партнером в лице компании 3CX. Также хочу отметить, что проект по созданию сети на базе IP-телефонии в медицинском центре «Sağlam Aile» включал интересную задачу по подключению филиала центра в Гяндже. И я хочу поблагодарить IT-специалистов этой компании за всестороннюю поддержку и активное участие в реализации проекта, — отмечает менеджер проектов компании iTech Group Турал Заргаров.

***

Обычно люди, когда начинают себя плохо чувствовать, сначала идут в аптеку и покупают там лекарства, чтобы облегчить симптомы, прежде чем записаться на прием к врачу. Аптеки сегодня можно найти в любом районе столицы и регионов Азербайджана. Со временем они превратились из небольших помещений в крупные фармацевтические сети с гораздо более широким ассортиментом продуктов, включая средства гигиены и косметику. Управление сетью аптек — сложный процесс с огромной цепочкой поставок и оптимизированной логистикой, ведь каждую продажу рецептурных лекарств необходимо отслеживать и своевременно вносить в базу, чтобы клиенты могли получать необходимые лекарства. Чтобы отследить этот процесс, аптека должна быть всегда на связи, поэтому в такой сети не обойтись без IP-телефонии, которая дешевле, чем обычная мобильная связь. Вам не придется протягивать к офису филиала или аптеки провода, а ваши сотрудники смогут оставаться на связи из любого места.

Компания «AzeriMed», которая занимается продажей фармацевтических препаратов, имеет широчайшую сеть из более 170 аптек в Азербайджане. Компания продолжает внедрение решений 3CX с целью объединения распределенной филиальной сети компании в одну коммуникационную среду. Реализацией этого проекта также занимается iTech Group.

— Наши решения проектируются с помощью и на основе рекомендаций ведущих мировых производителей систем телефонии, и они уже доказали свою эффективность в ряде предприятий наших заказчиков. Сертифицированные специалисты нашей компании, задействованные в проектах по внедрению и обслуживанию систем IP-телефонии, в обязательном порядке проходят обучение и сертификацию по технологиям передачи голоса в целом и IP-телефонии в частности. Традиционные АТС, при необходимости добавить функциональность или увеличить количество абонентов, требуют приобретение дорогостоящих плат расширения и программных модулей. Остановив же свой выбор на решении 3CX, компания «AzeriMed» получила максимальную функциональность и возможность объединить в единое коммуникационное пространство удаленных сотрудников в филиалах и аптеках. Не нужно ни дополнительного оборудования, ни долгого и сложного процесса его внедрения и интеграции с имеющейся системой, — отмечает директор по развитию бизнеса компании iTech Group Ровшан Акбаров.

Безусловно, это лишь первые и небольшие шаги на пути к цифровизации медицинского сектора страны, но они способны снизить темпы роста затрат на функционирование систем учреждений здравоохранения, повысить качество оказываемых медицинских услуг в краткосрочной и долгосрочной перспективах, повысить клиническую, социальную и экономическую эффективность, а также повысить доступность медицинской помощи. Цели цифровизации динамичны вследствие постоянно изменяющихся потребностей и открывающихся, благодаря цифровым продуктам, возможностей, но опыт у наших интеграторов в этой сфере уже есть.

За дополнительной информацией, связанной с вопросами реализации комплексных интеграционных решений, обращайтесь в компанию iTech Group.

(+99412) 310 1414 | https://www.itechgroup.az/