27.12.2021

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Xiaomi представила беспроводное автомобильное зарядное устройство мощностью 50 Вт

Xiaomi Wireless Car Charger Pro

Компания Xiaomi представила новое беспроводное автомобильное зарядное устройство под названием Wireless Car Charger Pro. Устройство поддерживает выходную мощность до 50 Вт и совместимо с большинством современных смартфонов различных брендов.

По словам производителя, с его помощью можно заряжать беспроводным путем смартфоны Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro/Ultra и Xiaomi MIX 4. Устройство также может обеспечить быструю зарядку других Android-смартфонов и iPhone. Максимальная ширина устройства не должна превышать 84 мм, при этом смартфоны можно заряжать даже в защитных чехлах толщиной до 4 мм.

Отметим, что смартфон Xiaomi 12, который будет представлен завтра, будет оснащен проводной быстрой зарядкой мощностью 67 Вт и беспроводной быстрой зарядкой 50 Вт.

Wireless Car Charger Pro использует микроволновый радарный датчик нового поколения, который автоматически открывает и закрывает зажим при обнаружении движения. Встроенный конденсатор позволяет открыть зажим даже при выключенном зажигании, но только один раз. Во избежание перегрева смартфона во время зарядки в новинке предусмотрена умная система воздушного охлаждения.

В продажу устройство поступит 28 декабря по цене 58 долларов.

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