Xiaomi представила беспроводное автомобильное зарядное устройство мощностью 50 Вт

Компания Xiaomi представила новое беспроводное автомобильное зарядное устройство под названием Wireless Car Charger Pro. Устройство поддерживает выходную мощность до 50 Вт и совместимо с большинством современных смартфонов различных брендов.

По словам производителя, с его помощью можно заряжать беспроводным путем смартфоны Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro/Ultra и Xiaomi MIX 4. Устройство также может обеспечить быструю зарядку других Android-смартфонов и iPhone. Максимальная ширина устройства не должна превышать 84 мм, при этом смартфоны можно заряжать даже в защитных чехлах толщиной до 4 мм.

Отметим, что смартфон Xiaomi 12, который будет представлен завтра, будет оснащен проводной быстрой зарядкой мощностью 67 Вт и беспроводной быстрой зарядкой 50 Вт.

Wireless Car Charger Pro использует микроволновый радарный датчик нового поколения, который автоматически открывает и закрывает зажим при обнаружении движения. Встроенный конденсатор позволяет открыть зажим даже при выключенном зажигании, но только один раз. Во избежание перегрева смартфона во время зарядки в новинке предусмотрена умная система воздушного охлаждения.

В продажу устройство поступит 28 декабря по цене 58 долларов.