Xiaomi Paipai — аналог Google Chromecast с поддержкой 4К

Компания Xiaomi выпустила устройство Paipai для трансляции изображения с компьютера или ноутбука на внешний дисплей. В комплект входят небольшой передатчик в круглом корпусе и HDMI-приемник в форме флешки для монитора. Достаточно подключить оба модуля к ноутбуку и внешнему дисплею, чтобы начать трансляцию. Установка драйверов для работы устройства не требуется. Передатчик и приемник имеют интегрированные Wi-Fi модули и способны автоматически создавать локальную сеть для передачи данных.

Xiaomi Paipai получил процессор «корпоративного уровня» и оснащен собственным кодеком. Максимальное разрешение передаваемой картинки составляет 4К при 30 кадров/с. К одному приемнику можно подключить сразу несколько передатчиков.

Цена Xiaomi PaiPai в Китае составляет 78 долларов. Когда устройство поступит на международный рынок, будет объявлено позднее.