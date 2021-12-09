Xiaomi 11 Youth: процессор Snapdragon 778G и камера на 64 Мп

Компания Xiaomi представила смартфон среднего уровня 11 Youth (Vitality Edition). Аппарат получил 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Hz. Частота отклика сенсорного слоя достигает 240 Hz. Панель имеет яркость в 800 нит, плотность пикселей 402ppi, поддержку HDR10+ и Dolby Vision. Дисплей прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 5.

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 778G. Чип работает в паре с модемом Snapdragon X53 5G, 8 Gb ОЗУ и накопителем на 128/256 Gb. Основная камера тройная: 64 Мп главный датчик, 8 Мп модуль с широкоугольной оптикой (угол обзора 119 градусов) и 5 Мп сенсор для макросъемки. Камера пишет видео с разрешением 4K 30fps. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4250 мА·ч с поддержкой 33-ваттной подзарядки через порт USB Type-C. В оснащение также входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, контроллер NFC, слоты для двух SIM-карт, GPS, ИК-порт. Есть боковой сканер отпечатков пальцев. Аудиоразъем 3,5 мм отсутствует. Габариты составляют 160,53 x 75,2 x 6,81 мм, вес — 157 гр. Смартфон функционирует под управлением операционной системы Android 11 с фирменным пользовательским интерфейсом MIUI 12.5.

Цена Xiaomi 11 Youth (Vitality Edition) составляет 315 долларов за версию с 8/128 Gb и 360 долларов за вариант 8/256 Gb. Продажи в Китае начнутся 10 декабря.