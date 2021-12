WhatsApp тестирует переводы средств в криптовалюте, без комиссий и ограничений

Мессенджер WhatsApp запустил пилотный проект по быстрой отправке собеседникам средств в криптовалюте. Функция работает на Novi — цифровом кошельке Meta (Facebook), который так же в пилотном режиме запустили полтора месяца назад. В этом случае для обмена используется стейблкоин USDP.

There's a new way to try the @Novi digital wallet. Starting today, a limited number of people in the US will be able to send and receive money using Novi on @WhatsApp, making sending money to family and friends as easy as sending a message. 💸💬 pic.twitter.com/dGz3lejri7

— Stephane Kasriel (@skasriel) December 8, 2021