10.12.2021

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WhatsApp тестирует переводы средств в криптовалюте, без комиссий и ограничений

WhatsApp

Мессенджер WhatsApp запустил пилотный проект по быстрой отправке собеседникам средств в криптовалюте. Функция работает на Novi — цифровом кошельке Meta (Facebook), который так же в пилотном режиме запустили полтора месяца назад. В этом случае для обмена используется стейблкоин USDP.

Новая функция пока что будет доступна только ограниченному кругу пользователей в США и, по словам представителей Novi, это будет «так же просто, как отправить сообщение».

Платежи в WhatsApp можно отправлять так же, как и любые другие файлы — для этого необходимо просто выбрать значок скрепки на Android или значок + на iOS, а затем выбрать «Оплата» в появившемся меню.

Отмечается, что нет никаких комиссий за отправку или получение денег и никаких ограничений на частоту отправки платежей. Платежи переводятся мгновенно. Кроме того, они не влияют на сквозное шифрование WhatsApp, которое по умолчанию используется для всех личных разговоров.

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