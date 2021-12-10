WhatsApp тестирует переводы средств в криптовалюте, без комиссий и ограничений

Мессенджер WhatsApp запустил пилотный проект по быстрой отправке собеседникам средств в криптовалюте. Функция работает на Novi — цифровом кошельке Meta (Facebook), который так же в пилотном режиме запустили полтора месяца назад. В этом случае для обмена используется стейблкоин USDP.

There's a new way to try the @Novi digital wallet. Starting today, a limited number of people in the US will be able to send and receive money using Novi on @WhatsApp, making sending money to family and friends as easy as sending a message. 💸💬 pic.twitter.com/dGz3lejri7 — Stephane Kasriel (@skasriel) December 8, 2021

Новая функция пока что будет доступна только ограниченному кругу пользователей в США и, по словам представителей Novi, это будет «так же просто, как отправить сообщение».

Платежи в WhatsApp можно отправлять так же, как и любые другие файлы — для этого необходимо просто выбрать значок скрепки на Android или значок + на iOS, а затем выбрать «Оплата» в появившемся меню.

Отмечается, что нет никаких комиссий за отправку или получение денег и никаких ограничений на частоту отправки платежей. Платежи переводятся мгновенно. Кроме того, они не влияют на сквозное шифрование WhatsApp, которое по умолчанию используется для всех личных разговоров.