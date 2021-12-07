07.12.2021

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WhatsApp добавил возможность регулировать время исчезающих сообщений для всех новых чатов

WhatsApp

Мессенджер WhatsApp в ноябре прошлого года представил функцию исчезающих сообщений, которая автоматически удаляет чаты через 7 дней. Теперь разработчики добавили дополнительные опции для удаления сообщений через 24 часа или 90 дней.

Кроме того, пользователи WhatsApp смогут по умолчанию включить функцию исчезновения сообщений для всех новых индивидуальных чатов. Раньше ее приходилось включать вручную.

«Сегодня мы внедряем новую опцию исчезающих сообщений в WhatsApp, чтобы все новые чаты исчезали по умолчанию через 24 часа, 7 дней или 90 дней. Не все сообщения должны храниться вечно», — сказал Марк Цукерберг.

Для того, чтобы включить функцию на устройствах iPhone и Android, нужно перейти в настройки конфиденциальности и выбрать «Таймер сообщений».

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