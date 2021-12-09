Вышла первая бета-версия ОС Android 12L

Компания Google выпустила первую публичную бета-версию операционной системы Android 12L, оптимизированной для складных устройств и устройств с большим экраном. Тем не менее, Android 12L подходит и для классических смартфонов, таких как Google Pixel.

Новую систему уже могут установить владельцы смартфонов серии Google Pixel, начиная с моделей Pixel 3a и 3a XL. Обновление для Pixel 6 и Pixel 6 Pro будет чуть позже.

В Android 12L Beta 1 внесены изменения, направленные на улучшение пользовательского интерфейса на устройствах с большим экраном, добавлены доработанные API уровня 32, новые инструменты сборки, улучшен режим совместимости для более удобной работы с приложениями, которые не предназначены для больших экранов.

На устройствах с большими экранами предлагается раскладка в два столбца для панели уведомлений, экрана блокировки и некоторых других системных панелей. Кроме того, добавлены дополнительные инструменты многозадачности.

Скачать предварительную версию операционной системы Android 12L можно с сайта Google. В январе ожидается выход второй «беты», а в феврале — третьей и последней.