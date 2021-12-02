Выбираем бесплатное программное обеспечение для редактирования видео

Лучшее бесплатное программное обеспечение для редактирования видео часто является хорошим способом проверить собственные возможности, если вы собираетесь заняться видеомонтажом или хотите внести простые изменения в личные видеопроекты. Конечно, такое программное обеспечение не может сравниться по мощности и функционалу с тем, что предлагают платные пакеты, но если у вас нет бюджета на их приобретение или вы не до конца уверены в своих будущих планах, то бесплатная альтернатива поможет вам.

Сегодня на рынке доступен широкий спектр бесплатного программного обеспечения для редактирования видео. Многие программы предлагаются бесплатно в качестве промо-акции или пробной версии для полного платного пакета. Другие же доступны полностью на бесплатной основе. Только имейте в виду, что некоторые из них содержат много рекламы или будут ставить поверх вашей работы водяные знаки. Мы взвесили плюсы и минусы лучших предложений, чтобы облегчить вам выбор. Ниже вы найдете прямые ссылки на лучшее платное программное обеспечение для редактирования видео, которое предлагает бесплатные пробные версии, а еще ниже — лучшее бесплатное программное обеспечение для редактирования видео. Нами был осуществлен поиск вариантов с мощными функциями, такими как стилизованные фильтры и переходы, редактирование на основе слоев и даже с возможностью редактирования звука. Трудно найти бесплатное программное обеспечение, которое предлагает все это в одном пакете, но некоторые предложения оказались очень близки к выдвинутым требованиям.

Программное обеспечение для редактирования видео с бесплатными пробными версиями

Один из лучших способов получить бесплатное программное обеспечение для редактирования видео — это бесплатные пробные версии. Таким образом, вы получаете мощное полнофункциональное программное обеспечение бесплатно в течение ограниченного времени.

1. Premiere Pro

Вы можете бесплатно опробовать Premiere Pro в течение 7 дней. Программное обеспечение Adobe для редактирования видео, которое работает как на PC, так и на Mac, является отраслевым стандартом и обладает всеми лучшими функциями.

Сайт: https://www.adobe.com/products/premiere/free-trial-download.html

2. Final Cut Pro X

Final Cut Pro для Mac также имеет отличную репутацию как лучшее программное обеспечение для редактирования видео для пользователей продукции Apple. Разработчик предлагает щедрую 90-дневную бесплатную пробную версию, чтобы вы смогли проверить это.

Сайт: https://www.apple.com/final-cut-pro/trial

3. Adobe Premiere Elements

Если вы новичок в редактировании видео, то, возможно, вы захотите начать с Adobe Premiere Elements. Это упрощенная версия Premiere Pro, поэтому она и стоит дешевле, и имеет 30-дневную бесплатную пробную версию.

Сайт: https://www.adobe.com/products/premiere-elements/free-trial.html

Бесплатное программное обеспечение для редактирования видео

1. Lightworks

Лучшее бесплатное программное обеспечение для редактирования видео в целом

Платформы: Windows, macOS, Linux.

Ключевые особенности: многокамерное редактирование, настраиваемый пользовательский интерфейс.

Подходит для опытных пользователей.

Водяные знаки: Нет.

Сайт: https://lwks.com

Плюсы:

обмен проектами в реальном времени,

импорт и экспорт видео в фоновом режиме,

многокамерное редактирование видео.

Минусы:

сложный пользовательский интерфейс,

бесплатная версия отображает только видео в формате MPEG

Lightworks — это бесплатный видеоредактор с настраиваемым пользовательским интерфейсом и возможностью перетаскивания. Он может похвастаться такими мощными функциями, как многокамерное и многодорожечное редактирование видео, что позволяет редактировать клипы с нескольких камер в одном проекте. Он также позволяет вам обмениваться проектами с другими пользователями и сотрудничать с ними при редактировании видео в режиме реального времени. Кроме того, Lightworks позволяет импортировать и экспортировать видео в фоновом режиме, продолжая работать над чем-то другим на переднем плане, что является полезной функцией для тех, кто любит многозадачность. Профессиональная версия программного обеспечения имеет больше функций, таких как прямой экспорт в социальные сети и возможность экспорта видео в различных форматах. Одной из самых сильных сторон данного программного обеспечения является то, что пользовательский интерфейс легко настраивается, но на самом деле это также его самый большой недостаток, потому что перетаскивание окон через интерфейс для создания бесконечных комбинаций макетов может довольно быстро запутать новичка. К счастью, в Сети есть хорошие видеоуроки, которые могут вам помочь.

2. KineMaster

Лучшее бесплатное программное обеспечение для редактирования видео для мобильных устройств

Платформы: Android, iOS.

Ключевые особенности: мгновенный предварительный просмотр, умные эффекты.

Подходит для новичков и профессионалов.

Водяные знаки: Да.

Сайт: https://www.kinemaster.com

Плюсы:

удивительно богатый набор функций,

достаточно хорош для профессионалов,

широко используемый и популярный.

Минусы:

медленно работает на слабых устройствах,

присутствует реклама.

Если вы считаете, что для профессионального редактирования видео на смартфоне или планшете требуется платное программное обеспечение, то это не совсем так. KineMaster доступен для устройств на базе Android, а также для iPhone и iPad. И это приложение выходит далеко за рамки того, что вы ожидаете от бесплатного мобильного приложения. Оно имеет интеллектуальный, интуитивно понятный интерфейс, а его функции включают возможность редактировать несколько слоев и добавлять рукописные и текстовые аннотации. Вы можете экспериментировать с четырьмя аудиодорожками и с точностью осуществлять редактирование на уровне кадра и субкадра. Правда, на ваших видео будут водяные знаки и, чтобы удалить их, нужно подписаться на премиум-версию, которая стоит 4,99 доллара в месяц или 39,99 доллара в год.

3. OpenShot

Лучшее бесплатное программное обеспечение для редактирования видео с открытым исходным кодом

Платформы: Windows, macOS, Linux.

Основные возможности: редактирование на основе слоев, пользовательский интерфейс с возможностью перетаскивания.

Подходит для любителей открытого исходного кода.

Водяные знаки: Нет.

Сайт: https://www.openshot.org

Плюсы:

простой интерфейс с возможностью перетаскивания,

бесплатный и открытый исходный код,

поддержка неограниченного количества слоев.

Минусы:

иногда бывают задержки,

медленный отклик программы,

частые ошибки.

OpenShot — надежный базовый видеоредактор с некоторыми приятными дополнительными функциями. Он имеет минималистичный дизайн, который приятно удивит новичков. При том, что здесь не так много сложных функций, программное обеспечение полностью бесплатное и с открытым исходным кодом, поэтому нет рекламы, водяных знаков или платных обновлений. Возможности редактирования видео на основе слоев позволяют складывать неограниченное количество слоев в видео, будь то саундтреки, перекрывающиеся видео или пользовательские изображения. OpenShot также предлагает ряд настраиваемых шаблонов. Кроме того, есть все обычные параметры для настройки и улучшения вашего видео, включая кадрирование, обрезку, поворот и изменение размера. Вы также можете настроить такие элементы, как яркость, контраст, градация цвета и гамма. Есть некоторые проблемы, в том числе с задержкой, и тот факт, что функции не всегда работают так, как должны, затрудняет процесс редактирования. Но в конечном счете Openshot имеет все, что вы могли бы ожидать от бесплатного программного обеспечения.

4. DaVinci Resolve

Лучшее бесплатное программное обеспечение для редактирования видео и цветокоррекции

Платформы: Windows, macOS, Linux.

Ключевые особенности: цветокоррекция, аудиоинструменты, совместимость с консолями Fairlight, многопользовательская совместная работа.

Подходит для профессионалов и энтузиастов.

Водяные знаки: Нет.

Сайт: https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve

Плюсы:

коррекция цвета,

постпродакшн аудио,

совместная работа.

Минусы:

больше подходит для финишной обработки отснятого материала,

присутствует реклама.

DaVinci Resolve — это бесплатный инструмент для редактирования видео, который предлагает профессиональное редактирование видео в формате 8K, цветокоррекцию, визуальные эффекты и постпродакшн аудио в одном пакете. Его часто используют в высокобюджетных фильмах и телесериалах благодаря мощным возможностям цветокоррекции и звука. Помимо традиционных функций по работе с цветом, есть также возможность распознавания и отслеживания лиц, так что вы можете регулировать оттенки кожи, цвет глаз и губ. Для работы с аудио DaVinci Resolve использует Fairlight — набор высококачественных инструментов редактирования, которые позволяют микшировать до 1000 каналов. Невероятно, что это программное обеспечение предлагает бесплатную версию почти со всеми описанными функциями. К вашему видео также не добавляются водяные знаки, если вы не используете платные эффекты. Так что, если вы ищете лучшее бесплатное программное обеспечение для редактирования видео для Windows или Mac, то Da Vinci Resolve вполне может стать вашим лучшим выбором.

5. VideoPad

Лучшее бесплатное программное обеспечение для редактирования видео для профессионалов аудио

Платформа: Windows.

Ключевые особенности: 3D-редактирование, неограниченное количество звуковых дорожек.

Подходит для профессионалов в области звука, редакторов 3D-видео.

Водяные знаки: Нет

Сайт: https://www.nchsoftware.com/videopad

Плюсы:

микширование звука,

редактирование 3D-видео,

отличная совместимость.

Минусы:

не хватает расширенных функций,

создание слайд-шоу не является бесплатным,

присутствует реклама.

VideoPad — это бесплатный видеоредактор с простым интерфейсом, подходящий для новичков, но также обладающий множеством функций для опытных пользователей. Однако, что наиболее важно, он предлагает уровень контроля над звуком, который не часто можно увидеть в видеоредакторе, что делает его отличным выбором для фильмов, используюob[ звуковые эффекты. VideoPad поддерживает неограниченное количество звуковых дорожек и предоставляет целую библиотеку звуковых эффектов для работы. В целом, он не такой надежный, как Lightworks, но VideoPad действительно выделяется среди конкурентов благодаря своим функциям редактирования и микширования звука. VideoPad также позволяет редактировать 3D-видео, что является редкостью среди бесплатных инструментов. У него также есть отличные возможности для совместного использования, а также возможность публиковать видео на таких платформах, как Facebook или YouTube, не выходя из программного обеспечения.

6. Windows Video Editor

Встроенное программное обеспечение для редактирования видео для Windows

Платформа: Windows 10.

Ключевые особенности: настраиваемая анимация, упрощенный интерфейс.

Подходит для пользователей Windows 10.

Водяные знаки: Нет.

Сайт: https://support.microsoft.com

Плюсы:

простой и легкий в использовании,

коллекция пользовательских анимаций.

Минусы:

очень маленький функционал.

Если у вас есть компьютер под управлением Windows, у вас уже есть собственный встроенный видеоредактор от Microsoft. То, что раньше называлось Windows Movie Maker, было перестроено с нуля для Windows 10 и получило название Windows Video Editor. Это не очень мощный редактор, но если вы ищете быстрый и удобный способ внести простые изменения в свои клипы, он может вам помочь. На самом деле, это больше похоже на редактор фотографий с некоторыми возможностями редактирования видео, но в Video Editor достаточно функций, чтобы справиться с основными задачами, такими как обрезка, регулировка скорости, добавление текста или звука. В нем также есть раздел 3D-эффектов, которые позволят дополнить ваше видео заранее созданной анимацией. Функционал приложения не предполагает много вариантов настройки, но Windows Video Editor по-прежнему является хорошим выбором для базового улучшения видео, особенно для начинающих пользователей, которым нравится работать в Windows.

7. VSDC

Бесплатное программное обеспечение для редактирования видео, которое отлично подходит для презентаций

Платформа: Windows.

Основные характеристики: поддерживает широкий спектр форматов файлов, инструмент для создания диаграмм, стабилизатор видео.

Подходит для энтузиастов и новичков.

Водяные знаки: Нет.

Сайт: http://www.videosoftdev.com/free-video-editor

Плюсы:

множество спецэффектов,

большой выбор выходных форматов,

хорошо работает с материалами GoPro.

Минусы:

больше подходит для презентаций.

Если вам нужно добавить в презентацию текст, линии, диаграммы и другие специальные эффекты, то VSDC, вероятно, станет лучшим бесплатным программным обеспечением для решения этих задач. В нем есть фильтры в стиле Instagram, множество специальных эффектов, таких как цветокоррекция и размытие, а также инструмент маски для применения эффектов к части видео, например, для затемнения лиц. Также имеется стабилизатор видео, который помогает устранить дрожание камеры из материалов, снятых с помощью GoPro или дронов, а также мощный инструмент для добавления графиков в видеопрезентации. Бесплатная версия может осуществлять экспорт в различные форматы, включая AVI и MPG, а также поддерживает большинство видеоформатов, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с импортом клипов. Платная профессиональная версия добавляет такие функции, как отслеживание движения, маскирование и аппаратное ускорение.

8. Hitfilm Express

Бесплатное программное обеспечение для редактирования видео с множеством функций и дополнений

Платформы: Windows, macOS.

Ключевые особенности: более 180 визуальных эффектов, композитинг 2D- и 3D-эффектов, экспорт в MP4 H.264, хороший выбор форматов импорта.

Подходит для профессионалов и энтузиастов.

Водяные знаки: Нет.

Сайт: https://fxhome.com/product/hitfilm-express

Плюсы:

отличное сообщество и обучение,

3D-композитинг.

Минусы:

сложный процесс установки,

требуется мощный компьютер,

реклама.

Hitfilm Express — это швейцарский армейский нож бесплатного программного обеспечения для редактирования видео. С его помощью можно создавать художественные фильмы или музыкальные клипы с 3D-эффектами, но он также хорош для создания видеороликов для YouTube. Он имеет множество функций, которые вы ожидаете найти только в дорогом платном программном обеспечении, включая поддержку видео в формате 4K, редактирование на 3600 и сотни специальных эффектов. Основным недостатком является то, что он использует много системных ресурсов, поэтому, например, пакет не будет хорошо работать на маломощном ноутбуке. Базовая версия содержит все необходимое для создания продукции профессионального качества, но если вам нужно что-то конкретное, например, объемный текст или дополнительные инструменты цветокоррекции, то придется приобретать пакеты с расширенным функционалом по цене от 7 долларов.

9. Apple iMovie

Бесплатное программное обеспечение для редактирования видео, которое поставляется с вашим Mac

Платформа: macOS.

Основные характеристики: поддержка разрешения 4K, эффекты и фильтры.

Подходит для энтузиастов.

Водяные знаки: Нет.

Сайт: https://www.apple.com/imovie

Плюсы:

легко освоить,

отлично подходит для аудио,

уже на вашем компьютере.

Минусы:

только для Mac,

присутствует реклама.

Если вы владелец Mac, у вас уже есть iMovie, предварительно загруженный на ваш компьютер. Это далеко не профессиональный инструмент, но его функционал на самом деле довольно изысканный. iMovie поддерживает редактирование и рендеринг в формате 4K и с его помощью довольно легко создать безупречный монтаж, который сделает ваше домашнее видео блестящим. Еще одним преимуществом является облачная рабочая среда, которая позволяет синхронизировать проекты с iCloud. iMovie постоянно обновляется, поэтому вы всегда можете рассчитывать на новейшие функции. Программное обеспечение содержит обычные параметры для вставки заголовков, фона и звука в ваши клипы, но в нем отсутствуют более продвинутые настройки. Возможности редактирования видео не так обширны, как у такого программного обеспечения, как Lightworks, но несколько фильтров и эффектов здесь являются студийными и выглядят профессионально.

10. Shotcut

Мощное и простое в использовании бесплатное программное обеспечение для работы с видео

Платформы: Windows, Linux, macOS.

Основные возможности: поддержка широкого спектра форматов, комплексное редактирование видео и аудио, поддержка разрешения 4K, использование FFmpeg.

Подходит для энтузиастов.

Водяные знаки: Нет.

Сайт: https://www.shotcut.org

Плюсы:

множество фильтров и эффектов,

настраиваемый, интуитивно понятный интерфейс,

отличная поддержка разнообразных форматов файлов.

Минусы:

не подходит для более продвинутых проектов,

присутствует реклама.

Если вы переросли более простое программное обеспечение для редактирования видео, но вам не нужны сложные профессиональные программы, такие как Premiere Pro или Final Cut Pro X, то обратите внимание на Shotcut. Этот вариант с открытым исходным кодом поддерживает широкий спектр форматов, предлагает большой набор фильтров и специальных эффектов, а также поддерживает работу с форматом 4K. Также поддерживается декодирование и кодирование AV1. Интерфейс Shotcut прост в использовании и может быть настроен под требования пользователя. Особенно вам понравится временная шкала. С другой стороны, процесс добавления переходов немного странный, и вы сможете добавлять фильтры только к одному клипу за раз, что может занять много времени. Однако, для бесплатного инструмента функционал очень впечатляет.

11. Apple Clips

Бесплатные инструменты для редактирования и создания видео в социальных сетях

Платформы: iPhone, iPad.

Основные особенности: подписи, заголовки, стикеры, фильтры.

Подходит для начинающих.

Водяные знаки: Нет.

Сайт: https://www.apple.com/clips

Плюсы:

простота в использовании,

интересные функции.

Минусы:

довольно базовый функционал,

только для iOS.

Если вам нужно только редактировать обычное видео, то большая часть программного обеспечения для редактирования видео в этом списке будет излишней. На противоположном конце спектра от Adobe Premiere Pro, особенно, если вы ищете простейший инструмент, находится Apple Clips. Apple Clips позволяет добавлять стикеры, заголовки, подписи, звук и фильтры к видео, которое вы импортируете из Camera Roll или просто записываете с помощью своего устройства. Если это все, что вы хотите сделать, то вам больше ничего и не нужно. С обновлением в октябре 2020 года Apple Clips получило новый интерфейс, поддержку вертикального и горизонтального видео, а также возможность записи HDR на iPhone 12.

12. MovieMaker Online

Бесплатное программное обеспечение для редактирования видео в браузере

Платформа: web-браузер.

Основные возможности: шкала времени, базовое редактирование.

Подходит для новичков.

Водяные знаки: Нет.

Сайт: https://moviemakeronline.com

Плюсы:

абсолютно бесплатно,

без водяных знаков.

Минусы:

стандартный макет.

Хотите редактировать видео, не выходя из браузера? MovieMaker Online позволит делать это на любом компьютере, где бы вы ни находились. Вам не нужно регистрировать свои данные и тут нет водяных знаков. Кроме того, MovieMaker Online предлагает правильное редактирование на основе временной шкалы. Вы даже получаете доступ к бесплатной музыке и стоковым фотографиям для включения в свое видео. Чтобы привыкнуть к MovieMaker Online, нужно немного времени, так как макет web-страницы немного странный, временная шкала вертикальная, а не горизонтальная, и повсюду много рекламы, которая может отвлекать. Возможности также очень ограничены по сравнению с большинством инструментов в нашем списке. Но если все, что вам нужно, — базовое редактирование видео, то это отличный вариант, который на 100% бесплатный.