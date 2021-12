Всё, что вы хотели знать, но стеснялись спросить, про NFT

В этом году популярность NFT, или невзаимозаменяемых токенов, резко возросла одновременно с ростом стоимости криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum. Так что же такое NFT-токены, что они собой представляют и почему об этом говорит весь мир? Термин NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемый токен) относится к криптографическому блокчейн-активу, который представляет собой нематериальный и уникальный цифровой предмет, такой как произведение искусства, фотография, внутриигровой коллекционный предмет или даже твит. Заменить этот токен другие активы не могут, поскольку он имеет набор исключительных свойств. Каждый NFT уникален, ограничен по количеству и не является взаимозаменяемым. Таким образом он может служить доказательством подлинности и собственности.

NFT отличаются друг от друга метаданными и уникальными идентификаторами, такими как штрих-код. Информация, из которой состоит актив, называется метаданными. Метаданные позволяют пользователям покупать или продавать объекты на основе их метаданных, а не всего объекта. NFT стремятся воспроизвести осязаемые атрибуты физических предметов, такие как уникальность, редкость и доказательство владения. Взаимозаменяемые товары можно обменивать, потому что их характеризует их ценность, а не уникальные особенности. Однако цифровые продукты действительны только при использовании вместе с их продуктом.

Немного истории

Прототипами NFT были цветные монеты, которые относятся к экспериментальным активам, созданным в сети Bitcoin в 2012 году. Первый актив, представляющий нематериальный торгуемый маркер блокчейна, создан в 2014 году в качестве эксперимента для конференции Rhizome’s Seven on Seven в Новом музее в Нью-Йорке. Сегодня цифровые предметы коллекционирования и художественные NFT продолжают привлекать внимание в криптосообществе, а их потенциальные варианты использования продолжают расти. Они расширяются от общих вариантов использования, таких как цифровое искусство и игры, до моды, музыки, академических кругов, токенизации реальных объектов, патентов, членских продаж и программ лояльности. Также есть возможности для объединения преимуществ технологии NFT с функциональностью децентрализованного финансирования (DeFi). Например, можно брать в долг и одалживать нематериальные токены. Или использовать в качестве залога для обеспечения ссуды. Любой, кто заинтересован в продаже и совместном использовании своих цифровых произведений, таких как контент, искусство, музыка и фотография, может создавать NFT.

Понимание NFT

Создание NFT — довольно простой процесс. Например, пользователи могут выбрать свой контент и получить криптокошелек. Они могут выбрать подходящую торговую площадку NFT и следовать ее инструкциям. После создания NFT его можно отправить друзьям или продать коллекционерам. Например, один коллекционер NFT заплатил 69,3 млн. долларов за цифровое произведение «Everyday» Майка Винкельмана (Mike Winkelmann), известного как Beeple, что сделало этот NFT самым дорогим в мире криптоискусства. Коллекция CryptoPunks состоит из 10000 пиксельных изображений панков с набором уникальных характеристик, которые впервые появились в 2015 году на блокчейне Ethereum и продаются за тысячи долларов.

Возникает вопрос: какова ценность этих цифровых творений и почему коллекционеры тратят на них столько денег? Картина «Everyday» Beeple, представляющая собой коллаж из 5000 рисунков, на которые каждый день ссылались в течение последних 13,5 лет, — трудная задача. Однако многие коллекции NFT, которые невероятно успешны, скорее всего, не требуют особо сложного вклада со стороны автора. Следовательно, для любого, кто хочет стать NFT-художником, необходимо иметь цель и хороший уровень творчества. Даже для тех, кто не так опытен, но имеет множество идей, несомненно, стоит попробовать создать свой NFT.

Но самый необычный способ использовать NFT-токены продемонстрировала компания Injective Protocol. Она купила работу Morons (White) художника Бэнкси за 95000 долларов и во время трансляции в Twitter сожгла картину. После этого компания привязала невзаимозаменяемый токен к цифровой версии уничтоженной работы. Теперь Morons (White) существует только в цифре и принадлежит Injective Protocol. Компания объявила, что пошла на такой шаг для того, чтобы создать из физической работы полноценный крипто-арт, который существует только в цифровом пространстве. Помимо картин и музыки, благодаря NFT на аукционе смогли продать и полноценный мем. Так, из-под молотка ушел популярный в начале века Nyan Cat — пиксельный кот, который летит сквозь космос под веселую мелодию. Мем стоил будущему обладателю около 580 тысяч долларов.

Но, по правде говоря, новаторское и привлекательное цифровое произведение неизвестного человека не достигнет уровня помешательства, как творения знаменитостей, такие как 10 цифровых картин канадского певца Граймса, которые были проданы примерно за 6 млн. долларов. Или захватывающий NFT, который представляет самый первый твит Джека Дорси, проданный более чем за 3 млн. долларов. В конце концов, технология NFT идеально подходит для сохранения дефицита и установления права собственности на цифровые и материальные активы. Он предлагает создателям цифровых материалов возможности для монетизации своих работ и гибкость, которые часто отсутствует в традиционных моделях творческой индустрии. Присоединение цифрового контента к блокчейну в качестве невзаимозаменяемого токена — это безопасный и проверенный способ продажи его в интернете. Кроме того, создание NFT предлагает художникам неограниченный доступ к глобальной сети коллекционеров и единомышленников. К счастью, процесс создания NFT не является ни дорогостоящим, ни технически сложным. Без написания каких-либо кодов и с правильным руководством создать NFT сможет каждый. Для художников по роду занятий, у которых, скорее всего, уже есть несколько работ, похожих на работы Beeple, которые простаивают в цифровой студии и просто ждут своего часа, чтобы их продали, это может быть отличной отправной точкой.

Где и как можно создать собственный NFT?

Есть несколько площадок, позволяющих каждому желающему сделать свой NFT-токен. Среди основных стоит выделить OpenSea, Rarible и Foundation, но есть и организации, которые создали собственные платформы, на которых размещают токены по своим темам. Так, Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) продает цифровые коллекции самых ярких моментов матчей лиги на сайте Top Shot. Чаще всего NFT создаются в сети Ethereum, и для их создания используется стандарт ERC-721. C технической точки зрения эти токены почти не отличаются от более распространенных токенов ERC-20. Основное отличие заключается в том, что в ERC-721 встроен функционал невзаимозаменяемости для подтверждения уникальности того или иного актива. Помимо сети Ethereum, NFT создают и на других блокчейнах, включая Binance Smart Chain, Tron, Polkadot и Tezos.

На примере OpenSea (opensea.io), который создает NFT-токен только тогда, когда на него уже нашелся покупатель, что избавляет автора от дополнительных расходов, попробуем создать свой NFT. Во-первых, чтобы создать свой NFT на платформе Ethereum при помощи OpenSea, нам понадобится кошелек Metamask в виде расширения для браузера (Chrome, Firefox, Brave или Edge). Мы делали на примере Chrome и имейте ввиду, что на кошельке должна быть какая-то сумма денег. Для этого вам нужно купить соответствующую валюту. Обычно это возможно напрямую через приложение кошелька. В зависимости от провайдера существуют разные способы оплаты. Этот шаг необходим, потому что торговые платформы взимают плату за инициализацию кошелька, а в некоторых случаях — за создание NFT. Итак,

заходим на сайт opensea.io,

открываем свой кошелек Metamask,

в правом верхнем углу главной страницы сайта нажимаем Create,

на открывшейся странице в поле, обозначенном пунктиром, мышкой перетаскиваем свой файл, из которого будем делать NFT. Система принимает только файлы форматов JPG, PNG, GIF, SVG, MP4, WEBM, MP3, WAV, OGG, GLB и GLTF. Максимальный размер файла не должен превышать 40 Мb,

даем название своему файлу, приводим описание при необходимости и даем также название коллекции,

после этого нажимаем кнопку Create, и ваш NFT-токен готов!

Но для того, чтобы выставить его на продажу, нужно сделать еще кое-какие действия.

нажимаем кнопку Sell в правом верхнем углу, и система перенаправляет нас на страницу оформления продажи,

здесь мы задаем цену своему произведению, конечную цену (она должна быть ниже, чем заявленная, на тот случай, если покупателя долго не будет или кто-то захочет купит дешевле, а также другие параметры). Кстати, имейте ввиду, что в момент продажи NFT-токена система спишет с вас комиссию в 2,5%. Кроме того, токен можно продать как на аукционе, так и за фиксированную цену,

нажимаем Post Your Listings. Система сразу же свяжется с кошельком Metamask и запросит его инициализацию. Это однократный платеж, который в нашем случае составил 0,013 ETH (около 54 долларов на момент подготовки статьи). Следует отметить, что при создании токена на блокчейне пользователи должны платить за «газ» (Gas). Эта плата относится к платежу, производимому пользователем для компенсации вычислительной энергии, необходимой для обработки и проверки транзакций в цепочке блоков. Лимит газа (Gas Limit) — это максимальное количество газа, которое пользователь готов потратить на определенную транзакцию. Плата за газ значительно колеблется в зависимости от уровня спроса на создание транзакций. Создание NFT может быть бесплатным. Однако это может стоить от 10 до 100 долларов, в зависимости от выбранного рынка,

далее подтверждаем токен в своем кошельке и подтверждаем транзакцию. После этого в кошельке появится ваш NFT-токен, который будет также выставлен на продажу в OpenSea. После нахождения покупателя этот токен перемещается на кошелек покупателя, а вы получаете за него деньги.

Обратить в NFT-токен можно:

фотографии, необычные и концептуальные рисунки и изображения,

обучающие курсы в виде PDF-презентаций и изображений,

инструкции, как сделать что-то своими руками,

интересные маршруты для туристов и путешественников в виде изображений на картах,

редкие вырезки и цитаты из газет и журналов, а также журналы целиком,

памятные билеты на мероприятия,

автографы знаменитостей и многое другое.

NFT — это гигантская афера?

В первой половине 2021 года продажи NFT выросли более чем на 18000%, а общая сумма транзакций составила более 2,5 млрд. долларов. Согласно данным агентства Pitchbook, популярность NFT не осталась незамеченной инвесторами, которые до апреля 2021 года вложили 90 млн. долларов в компании, занимающиеся NFT и цифровыми коллекциями. Это почти в 3 раза больше, чем 35 млн. долларов, которые NFT-стартапы привлекли за весь 2020 год. Отдельные художники зарабатывают на продаже своих NFT сотни тысяч, а иногда и миллионы долларов. Но вместе с тем выросло и количество мошенников, использующих эту технологию.

Английский программист Стивен Дил в своем Twitter рассказал о том, что на самом деле представляет собой рынок NFT, чем он отличается от облигаций, акций, недвижимости или произведений искусства и как на нем зарабатывают мошенники. В отличие от покупки облигаций, акций, недвижимости или произведений искусства, при покупке NFT пользователь не получает ничего наделенного каким-либо материальным существованием или полезностью. Единственное, что получает покупатель — это дорогую запись в чужой базе данных. По мнению Стивена, есть только один рынок, работающий по тем же правилам и сопоставимый с NFT — рынок звездных имен. Еще в 90-х годах прошлого века некоторые предприниматели обнаружили, что можно убедить общественность покупать «права» называть звезды в честь своих близких, и продавать таким образом обычную запись в неофициальном реестре. На самом деле во время этой сделки ничего не было приобретено. Вы просто платили кому-то, чтобы он обновил регистр о плазменном шаре, находящемся в миллионах световых лет от нас. Более того, кроме International Star Registry, который начал продавать права на звезды одним из первых, в скором времени появились и его аналоги: NameAStar, StarNamingGifts, Star Name Registry и прочие. И каждый из них предлагал ту же услугу с таким же авторитетным регистратором.

— NFT — это та же самая покупка прав на звезды, только вместо того, чтобы якобы покупать звезду, вы якобы покупаете JPEG у художника. Ну и еще, кроме самого изображения, вы также получаете URL-адрес изображения с цифровой подписью. Но в случае NFT вы еще и не можете купить их за обычную валюту. Вам нужно сначала конвертировать ее в какой-то странный токен, стоимость которого колеблется на каком-то вторичном рынке. И каждый такой обмен также влияет на курс токена, что в первую очередь выгодно его держателям. Более того, художники, которые якобы зарабатывают на продаже своих работ в формате NFT, также далеко не всегда в выигрыше. Художники вынуждены платить за размещение своих работ заранее, а потом надеяться, что кто-то их работу купит и они смогут возместить потерянные затраты. Художники подобны хомякам в колесе, которое приводит в движение гигантское криптовалютное казино, где люди играют в надежде, что смогут продать свой NFT все большим и большим дуракам для получения прибыли, — говорит Стивен.

NFT не наделяют юридической собственностью, не дают никаких прав на произведение искусства, не уникальны и не предоставляют ничего, имеющего внутреннюю ценность, кроме владения правами хвастовства. И рынок для них ведет себя странно. Мы видим множество случаев, когда человек «А» покупает NFT за 10 долларов, потом продает его «B» за 10000 долларов, а «В» далее продает его «C» за 100000 долларов. Завершается все тем, что «С» продает его «D» за 10000 долларов. В приведенном выше сценарии лица «A», «B» и «C» — это одно и то же лицо, которое перетасовывает деньги между анонимными счетами. А человек «D» — обманутый искусственно надуманным спросом. Это называется промывной торговлей и незаконно на большинстве других рынков.

NFT также почти идеальное средство для отмывания денег. Предположим, вы владеете несколькими миллионами токенов, которые связаны с атакой вымогателя, и хотите обналичить на южнокорейской криптовалютной бирже. Но такой обмен невозможен из-за законов AML. И тогда вы создаете NFT из чего-либо, продаете это себе на одной из платформ NFT и, конечно же, превращаете грязные токены в чистые, которые биржа позволит вам обналичить в реальные деньги, таким образом скрыв преступление. Как и все виды криптомошенничества, суть мошенничества NFT заключается в том, чтобы привлечь новых верующих, убеждая их, что благословенная база данных является авторитетным регистратором ценностей. Кстати, пользователи Twitter давно составляют списки разнообразных мошенников на рынке NFT. Ознакомиться с ними можно по хештегу #NFTBlocklist. «Точно так же, как присвоение имен звездам, NFT — это общее заблуждение в схеме быстрого обогащения», — заключает Стивен.

Казалось бы, при чем тут экология…

Для производства каждого токена необходимо большое количество электроэнергии. Сервера блокчейнов работают круглосуточно и потребляют очень много электричества, повышая выделение углекислого газа. Многие эко-активисты считают, что подобная технология приближает глобальное потепление. Например, художник Жани Лемерсье даже отменил продажу своей крипто-картины через площадку NiftyGateway. Он заявил, что не будет ничего продавать таким образом, пока не будет решена проблема экологии. На этом графике Жани Лемерсье сравнивает расход электроэнергии в своей студии за несколько лет и сопоставляет цифры с созданием всего шести NFT-токенов. А художник Memo Akten провел исследование и выяснил, что полный цикл производства NFT оставляет такой же углеродный след, как самолет за полтора часа полета.

Большинство NFT-токенов связано с криптовалютой Ethereum, сервера которой, по оценкам экспертов, за год потребляют больше энергии, чем Исландия. Создатели Ethereum уже много лет обещают перейти на более экологичный способ работы, но пока безрезультатно. Из-за негативного влияния на природу в Сети недавно и поднялся скандал. Многие пользователи отказывались поддерживать такую систему и активно просили блокчейн-компании приостановить пагубное воздействие. Сайт ArtStation тоже хотел внедрить технологию NFT. В результате тысячи художников в Twitter стали угрожать тем, что удалят свои аккаунты с сайта. На фоне скандала представители ArtStation обратились к пользователям и авторам, сообщив, что в ближайшее время не будут использовать NFT-токены. В заявлении объяснялось, что на систему есть большой спрос со стороны многих художников, однако руководство не будет внедрять систему из-за влияния на экологию и общественного недовольства.

Лопнет ли «пузырь» NFT?

В июне новостной сайт Protos, освещающий тему криптовалюты, представил результаты исследования, согласно которым рынок NFT резко упал, а продажи в каждой отдельной категории почти сошли на нет. Пик продаж токенов пришелся на 3 мая. Тогда за сутки пользователи совершили сделок на сумму в 102 млн. долларов. Но с тех пор количество операций начало падать и за неделю с 26 мая по 2 июня сделок совершили только на 19,4 млн. долларов. Вслед за падением рынка упало и количество активных NFT-кошельков. Если на пике их было около 12000, то 2 июня их количество едва достигало 3900.

Но тем не менее, спрос на NFT существует. Так, например, NFT-коллекция Organic Growth: Crystal Reef (OG: CR) от платформы Snark.art и художников Майкла Джу и Данила Криворучко была продана в начале октября более чем за 4 млн. долларов. Также о выпуске коллекции NFT сообщил сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok. В коллекции TikTok Top Moments представлены шесть «культурно значимых» видеороликов от Lil Nas X, Беллы Поарч, Руди Уилленгема, Кертиса Роуча, Гэри Вайнерчука и Бриттани Броски. Лимитированные NFT выпущены совместно с художниками Coin Artist, x0r, RTFKT и певицей Граймс. А американский режиссер и художник Фрэнк Миллер продал NFT-токен с анимированным и озвученным комиксом «Город грехов» за 840 тысяч долларов. Это рекордная цена для токена с комиксом. Эрмитаж тоже объявил о начале продаж собственных NFT-токенов на Binance. В серию войдут цифровые воспроизведения «Мадонны Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифи» Джорджоне, «Куста сирени» Винсента Ван Гога и другие цифровые версии изображений из коллекции музея. Так что еще рано относиться к NFT скептически.