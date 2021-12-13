Volkswagen и Bosch будут совместно разрабатывать ПО для автомобилей

Компании Volkswagen и Bosch в ближайшее время объявят о сотрудничестве, касающееся совместной деятельности в сфере создания программного обеспечения, предназначенного для транспортных средств. Об этом пишет Reuters со ссылкой на издание Handelsblatt, которое упоминает анонимные источники внутри компаний.

Как отмечает источник, немецкий производитель намерен потратить на реализацию партнерского проекта не менее 1 млрд. евро. Volkswagen недавно создал подразделению Cariad для разработки программного обеспечения для бортовых систем автомобилей. Именно оно будет представлять интересы автогиганта при сотрудничестве с Bosch. Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс (Herbert Diess) намерен лично курировать работу подразделения Cariad.

Компания Bosch является одним из крупнейших поставщиков автомобильных компонентов и систем, поэтому ее заинтересованность в создании программной экосистемы вполне закономерна.

Стороны пока официально не подтвердили стремление развивать сотрудничество. Но ожидается, что заявление о запуске совместной деятельности будет озвучено в ближайшее время.