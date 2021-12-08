Vivo Y55s 5G: MediaTek Dimensity 700 и аккумулятор на 6000 мАч за 267 долларов

Компания Vivo представила смартфон среднего уровня Y55s 5G. Аппарат получил 6.58-дюймовый LCD-дисплей с разрешением FHD+.

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 700, в состав которого входит графический ускоритель ARM Mali-G57 MC2 и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость флеш-накопителя — 128 Gb.

Двойная основная камера содержит датчики на 50 Мп (f/1.8) и 2 Мп (f/2.4). В верхней части экрана находится каплевидный вырез, в котором расположена 8 Мп селфи-камера.

Смартфон получает питание от мощной аккумуляторной батареи емкостью 6000 мА·ч. Поддерживается 18-ваттная подзарядка через порт USB Type-C. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, стандартное 3,5-мм гнездо для наушников, FM-тюнер и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 163,9 × 75,3 × 9,2 мм, вес – около 200 гр. Работает аппарат на операционной системе Android 11, поверх которой установлена фирменная оболочка OriginOS 1.0.

Vivo Y55s 5G будет предложен покупателям в трех расцветках корпуса по цене 267 долларов.