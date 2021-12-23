Vivo Watch 2: smart-часы с поддержкой eSIM и автономностью до 14 дней

Компания Vivo представила smart-часы Watch второго поколения. Устройство получило классический дизайн с круглым корпусом из нержавеющей стали марки 316L. Гаджет имеет водозащиту 50ATM, то есть с ним можно купаться.

Vivo Watch 2 оснащены безрамочным круглым 1,43-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 466 х 466 пикселей (326 ppi, Always-on Display). Особенностью новинки стала поддержка телефонных звонков без сопряжения со смартфоном благодаря модулю eSIM. В устройстве также реализована функция экстренного вызова спецслужб. Заявленное время автономной работы составляет до 7 дней с использованием eSIM и 14 дней без нее.

Устройство наделено 47 режимами тренировок, обеспечивает мониторинг пульса и насыщение крови кислородом в режиме 24/7. Также есть система мониторинга сна и стресса. Кроме того, часы могут давать рекомендации по улучшению образа жизни. Имеется встроенный модуль NFC.

Гаджет поставляется с фторкаучуковым или кожаным ремешком. Цена в Китае составляет 204 доллара.