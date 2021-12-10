Vivo представила OriginOS Ocean: обновленный дизайн и кастомизация интерфейса

Компания Vivo представила новую версию своей фирменной оболочки OriginOS – Ocean. В новой версии добавлено множество уникальных дизайнерских и функциональных решений.

В OriginOS Ocean появился обновленный дизайн, динамические иконки приложений и больше возможностей по кастомизации интерфейса. Можно изменить тему целиком или отдельные ее элементы, выбрать цвета отдельным папкам.

Особое внимание было уделено музыкальному плееру, который кардинально отличается от аналогов своим видом и тоже поддерживает полную кастомизацию.

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Полностью переработаны стандартные приложения, анимации, меню уведомлений и быстрые настройки. Появилась поддержка динамических тем на основе цветовой палитры обоев, как в Android 12. На экране блокировки стало доступно больше возможностей для быстрого использования камеры, оплаты покупок и других функций.

OriginOS Ocean на базе Android 12 получат почти 50 моделей смартфонов Vivo и iQOO. Распространение начнется уже в конце декабря.