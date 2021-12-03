В YouTube Premium стала доступна новая функция

В видеохостинге YouTube стала доступна новая возможность для подписчиков Premium-версии сервиса. Функция «Кнопки управления аудиопроигрывателем» предлагает более удобный интерфейс при воспроизведении видео.

При включении новой опции элементы управления прослушиванием заменяют стандартный интерфейс под окном видео. На его месте появляются все необходимые для управления просмотром кнопки — воспроизведение/пауза, следующий и предыдущий ролик, а также 10-секундная перемотка назад/вперед.

Для активации новой функции необходимо зайти в меню в правом верхнем углу окна и выбрать пункт «Кнопки управления аудиопроигрывателем». Кроме того, можно выбирать режим работы интерфейса между «Аудио» и «Видео».

Функция уже доступна на Android и iOS-устройствах в некоторых регионах.