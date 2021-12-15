15.12.2021

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В WhatsApp теперь можно предварительно прослушать голосовое сообщение перед его отправкой

WhatsApp

Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер новую функцию — возможность прослушать голосовое сообщение перед его отправкой.

Для этого необходимо, как обычно, нажать и удерживать значок микрофона, чтобы записать голосовое сообщение, а затем сдвинуть вверх, чтобы перейти в режим записи громкой связи. После нужно нажать кнопку остановки в центре, затем кнопку воспроизведения, чтобы прослушать свое сообщение. Если все устраивает — нажать кнопку отправки.

Пока что, два других приложения Meta, Facebook Messenger и Instagram, эту функцию не получили.

Обновление уже доступно на iOS и Android.

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