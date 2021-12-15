В WhatsApp теперь можно предварительно прослушать голосовое сообщение перед его отправкой

Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер новую функцию — возможность прослушать голосовое сообщение перед его отправкой.

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD — WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021

Для этого необходимо, как обычно, нажать и удерживать значок микрофона, чтобы записать голосовое сообщение, а затем сдвинуть вверх, чтобы перейти в режим записи громкой связи. После нужно нажать кнопку остановки в центре, затем кнопку воспроизведения, чтобы прослушать свое сообщение. Если все устраивает — нажать кнопку отправки.

Пока что, два других приложения Meta, Facebook Messenger и Instagram, эту функцию не получили.

Обновление уже доступно на iOS и Android.