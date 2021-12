В WhatsApp теперь можно предварительно прослушать голосовое сообщение перед его отправкой

Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер новую функцию — возможность прослушать голосовое сообщение перед его отправкой.

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD

— WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021