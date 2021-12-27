В WhatsApp появится функция поиска находящихся поблизости компаний

Команда разработчиков WhatsApp тестирует функцию, которая позволит пользователям искать близлежащие компании и предприятия прямо в приложении.

Согласно данным WABetainfo, пару месяцев назад в WhatsApp для некоторых пользователей из Сан-Паулу (Бразилия) стал доступен бизнес-каталог. Новая опция поиска близлежащих предприятий является продолжением этого проекта. Сообщается, что в дальнейшем при поиске в WhatsApp будет доступен новый раздел под названием «Ближайшие предприятия».

«Когда вы его выберете, результаты бизнес-аккаунтов будут отфильтрованы на основе вашего выбора», — отмечает WABetainfo.

Вероятно, что WhatsApp сначала запустит функцию бизнес-каталога, а затем уже внедрит инструмент поиска.