В течении суток в Epic Games Store можно бесплатно забрать Remnant: From the Ashes
В Epic Games Store в течение суток, до 19 декабря 20:00 по бакинскому времени, можно бесплатно получить игру Remnant: From the Ashes.
Действие игры разворачивается в постапокалиптическом мире. Землю захватили монстры из иного измерения, прозванные Корни, и теперь последние выжившие собираются отправиться в параллельные миры, чтобы там отыскать истоки бедствия.
Remnant: From the Ashes уже раздавали в Epic Games Store в августе прошлого года. Завтра, 19 декабря, в магазине будет бесплатна новая игра.