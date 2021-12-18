В течении суток в Epic Games Store можно бесплатно забрать Remnant: From the Ashes

В Epic Games Store в течение суток, до 19 декабря 20:00 по бакинскому времени, можно бесплатно получить игру Remnant: From the Ashes.

Действие игры разворачивается в постапокалиптическом мире. Землю захватили монстры из иного измерения, прозванные Корни, и теперь последние выжившие собираются отправиться в параллельные миры, чтобы там отыскать истоки бедствия.

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Remnant: From the Ashes уже раздавали в Epic Games Store в августе прошлого года. Завтра, 19 декабря, в магазине будет бесплатна новая игра.