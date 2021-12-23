В Steam проходит зимняя распродажа со скидками до 90% и голосование за лучшие игры года

В сервисе цифровой дистрибуции Steam проходит большая зимняя распродажа, которая завершится 5 января 2022 года в 22:00 по бакинскому времени. Покупателям магазина доступны скидки на сотни игр, от малозаметных инди-тайтлов до самых громких хитов последних лет.

С полным списком уцененных игр можно ознакомиться, пройдя по этой ссылке.

Кроме того, в сервисе началось голосование за лучшие игры года в десяти категориях. За главную награду, «Игра года», борются пять проектов:

Valheim;

New World;

Cyberpunk 2077;

Resident Evil Village;

Forza Horizon 5.

Голосование продлится до 3 января, 21:00 по бакинскому времени. В этот же день, через час, назовут победителей.