23.12.2021

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В Steam проходит зимняя распродажа со скидками до 90% и голосование за лучшие игры года

Steam

В сервисе цифровой дистрибуции Steam проходит большая зимняя распродажа, которая завершится 5 января 2022 года в 22:00 по бакинскому времени. Покупателям магазина доступны скидки на сотни игр, от малозаметных инди-тайтлов до самых громких хитов последних лет.

С полным списком уцененных игр можно ознакомиться, пройдя по этой ссылке.

Кроме того, в сервисе началось голосование за лучшие игры года в десяти категориях. За главную награду, «Игра года», борются пять проектов:

  • Valheim;
  • New World;
  • Cyberpunk 2077;
  • Resident Evil Village;
  • Forza Horizon 5.

Голосование продлится до 3 января, 21:00 по бакинскому времени. В этот же день, через час, назовут победителей.

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