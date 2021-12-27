В концептуальном магазине Huawei представлен первый автомобиль компании

В Пекине открылся новый магазин Huawei, который называют «первым в мире концептуальным магазином компании». В нем посетители могут ознакомиться с самыми современными новинками, включая гибридный кроссовер Aito M5.

Желающих увидеть Aito M5 настолько велика, что компания вынуждена принимать людей по предварительной записи. Записаться можно через официальный сайт Aito и приложение Huawei.

Aito M5 называют самым дорогим умным устройством компании. Кроссовер оснащен операционной системой HarmonyOS, интеллектуальной кабиной Huawei, 2K-экраном HDR, фирменной звуковой системой мощностью 1000 Вт, фирменным автопилотом и другими электронными помощниками. Запас хода составляет около 1200 км. Разгон от 0 до 100 км/ч — за 4,4 сек.

Всего представлено три модели Aito M5 по цене от 39 до 50 тыс. долларов. Предварительный заказ уже открыт, а доставка автомобилей обещана в следующем году.