18.12.2021

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В Google Chrome появились новые функции, которые помогут находить товары по выгодной цене

Google Chrome

К предновогоднему сезону продаж копания Google выпустила специальное обновление фирменного браузера Chrome.

В разделе открытых вкладок появился инструмент отслеживания изменений стоимости товаров, причем пользователь может видеть первоначальную и текущую цену. За счет этого будет проще заметить снижение стоимости интересующих товаров. При необходимости функцию можно деактивировать в меню настроек страницы с открытыми вкладками. Отмечается, что в Google разработали эту функцию для тех, у кого «нет времени постоянно обновлять страницу».

Инструмент появится в Chrome для Android в ближайшие несколько дней, тогда как пользователям iOS-версий браузера придется немного подождать.

Помимо этого, пользователям мобильного обозревателя теперь доступен инструмент Google Lens, который можно найти в адресной строке или на новой вкладке. Он позволяет с помощью камеры устройства распознавать предметы и искать их в продаже не набирая текст. Пользователю будет достаточно навести камеру на интересующий его товар, чтобы получить информацию о нем, а также варианты выгодного приобретения.

 

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