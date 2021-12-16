В Epic Games Store началась раздача Shenmue III. Игру можно забрать в течении суток

С сегодняшнего дня в Epic Games Store, в течение суток, будут бесплатно отдавать по одной игре (всего их будет 15). Сейчас началась, как и указывала утечка, раздача Shenmue III.

Shenmue III — игра рассказывает о юноше Рё Хадзуки, который отправляется в китайскую глубинку и пытается найти убийцу своего отца. Игру можно забрать до 17 декабря 20:00 по бакинскому времени. Какая игра станет бесплатной завтра в Epic Games Store, не уточняется.

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Кроме того, в магазине стартовала крупнейшая новогодняя распродажа. До 6 января более 1300 игр, изданий и дополнений можно будет приобрести со скидками до 95%. За каждую купленную игру определенной стоимости пользователи EGS будут получать купоны на дополнительную скидку.

Зимние распродажи также проходят на ПК в GOG и Ubisoft Store.