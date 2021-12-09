В Epic Games Store началась раздача Prison Architect и Godfall Challenger Edition

На этой неделе Epic Games Store бесплатно отдает два проекта — Prison Architect и Godfall Challenger Edition.

Prison Architect — симулятор управления тюрьмы. В игре нужно нанимать охрану, психологов, врачей и других специалистов, распределять заключенным трудовое расписание и программы реабилитации, предотвращать драки и т.д. Есть режим побега из тюрьмы.

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Godfall Challenger Edition — специальное издание, в которое входят три режима для эндгейм-игры, но не входит одиночная кампания.

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Обе игры можно забрать до 16 декабря.

После, в течение суток, в Epic Games Store будут бесплатно отдавать некую секретную игру. Как указывает утечка, это будет Shenmue III. Затем, до конца декабря каждый день будут отдавать по одной новой игре. Самая интересная раздача ждет геймеров 25-26 декабря. Такой информацией поделился пользователь под ником billbil-kun с французского сайта Dealabs.com.