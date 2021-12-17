В Epic Games Store началась раздача Neon Abyss. Игру можно забрать в течение 24 часов
Epic Games Store бесплатно отдает Neon Abyss. Игру можно забрать в течение суток, до 18 декабря 20:00 по бакинскому времени.
Neon Abyss — это экшен-платформер с элементами roguelike. Главный герой — новобранец Мрачного отряда, собранного Аидом для вторжения в Бездну. Помимо сражений в Neon Abyss есть также и мини-игры.
Какую игру будут раздавать 18 декабря, не уточняется. Напомним, что с 16 декабря игры в Epic Games Store будут отдавать бесплатно ежедневно. Всего их будет 15.