В Epic Games Store началась раздача Mutant Year Zero: Road to Eden. Игру можно забрать в течение 24 часов

Epic Games Store бесплатно отдает Mutant Year Zero: Road to Eden. Игру можно забрать в течение суток, до 23 декабря 20:00 по бакинскому времени.

Mutant Year Zero: Road to Eden — это пошаговая тактическая ролевая игра. После вспышки смертельной Красной чумы и глобальной ядерной войны практически все люди вымерли, а немногие выжившие под действием радиации стали мутантами.

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Какую игру Epic Games Store раздаст 23 декабря, пока неизвестно.