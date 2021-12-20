В Epic Games Store началась раздача Loop Hero. Игру можно забрать в течение 24 часов

Epic Games Store бесплатно отдает Loop Hero. Игру можно забрать в течение суток, до 21 декабря 20:00 по бакинскому времени.

Loop Hero – это игра в жанре roguelike с элементами RPG. По сюжету Лич заточил мир во вневременную петлю, и всех его обитателей поглотил нескончаемый хаос. Главная цель игры — разорвать петлю. Персонажем нельзя управлять напрямую. Игроки только могут менять его экипировку и добавлять на закольцованной тропе различные локации и предметы окружения.

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Какая игра станет бесплатна 22 декабря, не сообщается. Напомним, что с 16 декабря игры в Epic Games Store будут отдавать бесплатно ежедневно. Всего их будет 15.