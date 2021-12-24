В Баку начал работать кикшеринг lite

Кикшеринг lite открылся в Азербайджане по франшизе. Он будет работать в Баку круглый год. Кикшеринг – это система краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов по аналогии с каршерингом.

За разблокировку самоката необходимо будет заплатить 1 манат. Арендовать самокат через приложение можно в центральном районе города и на набережной.

Пока что в парке 100 электросамокатов. Компания планирует увеличить парк до 300 электросамокатов к началу лета 2022 года.

Сервис lite уже работает в России и планирует выйти на другие зарубежные рынки.