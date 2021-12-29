В Азербайджане прошли очередные Детские Паралимпийские Спортивные Игры

В Азербайджане cостоялись очередные Детские Паралимпийские Спортивные Игры, организованные при поддержке лидирующего оператора мобильной связи страны ООО «Azercell Telecom». VI Детские Паралимпийские Спортивные Игры прошли в виде отдельных соревнований по каждому виду спорта в соответствии с требованиями карантинного режима.

В Играх приняли юные паралимпийцы из Баку, Гянджи и Ширвана и Нахчыванской Автономной Республики. Около 120 детей соревновались в пяти видах спорта на VI Детских Паралимпийских Спортивных Играх, которые состоялись с 13 ноября по 22 декабря.

Юные спортсмены приняли участие в состязаниях по пауэрлифтингу, настольному теннису, дзюдо, плаванию и пара-тхэквондо. В результате игр более 70 детей были признаны победителями в различных номинациях по каждому виду спорта.

Следует отметить, что ООО «Azercell Telecom» помогает детям с ограниченными возможностями интегрироваться в общество посредством абилитации и реабилитации. Поддерживая эту важную миссию, Azercell вносит свой вклад в развитие детей в нашей стране.

«Azercell Telecom», выступавший партнером сборных Азербайджана на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио летом 2021 года, поздравляет всех участников и победителей VI Детских Паралимпийских Спортивных Игр и желает им еще больших успехов в будущем.